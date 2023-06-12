Медведев необычно поздравил граждан с Днем России. Фото

Медведев поздравил граждан с Днем России фотографией Киева

12 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что украинская центральная площадь в будущем станет российской Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале. «Майдан незалежностi. Скоро — площадь России», — подписал Дмитрий Медведев фото, на котором изображена центральная площадь Киева. На изображении, в свою очередь, написано «С днем России!». Ранее Медведев прокомментировал на немецком языке планы концерна Rheinmetall о совместном производстве танков на территории Украины. В своем Twitter он попросил руководство завода выслать ему точные координаты его расположения. Фото: telegram-канал Дмитрия Медведева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале. «Майдан незалежностi. Скоро — площадь России», — подписал Дмитрий Медведев фото, на котором изображена центральная площадь Киева. На изображении, в свою очередь, написано «С днем России!». Ранее Медведев прокомментировал на немецком языке планы концерна Rheinmetall о совместном производстве танков на территории Украины. В своем Twitter он попросил руководство завода выслать ему точные координаты его расположения.