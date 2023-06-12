Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.
«Майдан незалежностi. Скоро — площадь России», — подписал Дмитрий Медведев фото, на котором изображена центральная площадь Киева. На изображении, в свою очередь, написано «С днем России!».
Ранее Медведев прокомментировал на немецком языке планы концерна Rheinmetall о совместном производстве танков на территории Украины. В своем Twitter он попросил руководство завода выслать ему точные координаты его расположения.
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