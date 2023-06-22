Президент Польши Дуда признался в коварных планах против Путина и россиян Президент Польши Дуда сказал, что намерен замучить Путина и россиян 22 июня 2023 в 21:00 Размер текста - 17 + Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президента России Владимира Путина нужно замучить Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиян и президента России Владимира Путина нужно замучить. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — заявил он в интервью украинскому телеканалу Espreso. Интервью было опубликовано на youtube-канале Espreso. Ранее Дуда заявлял, что западным странам нужно предпринять шаги, которые бы ограничили России возможности для продолжения СВО. По его мнению, антироссийские санкции должны «перекрыть России кислород». Он посчитал, что массовый отказ Запада от ведения бизнеса с российскими компаниями приблизит конец конфликта. Президент Польши назвал условия проигрыша киевского режима. «Если мы не отправим военную технику на Украину, Путин может победить», — заявил Дуда, передает Пятый канал. По его словам, США отправляют Киеву «самую большую помощь в этом конфликте». Россиян и президента России Владимира Путина нужно замучить. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда. «Мы должны сработать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», — заявил он в интервью украинскому телеканалу Espreso. Интервью было опубликовано на youtube-канале Espreso. Ранее Дуда заявлял, что западным странам нужно предпринять шаги, которые бы ограничили России возможности для продолжения СВО. По его мнению, антироссийские санкции должны «перекрыть России кислород». Он посчитал, что массовый отказ Запада от ведения бизнеса с российскими компаниями приблизит конец конфликта. Президент Польши назвал условия проигрыша киевского режима. «Если мы не отправим военную технику на Украину, Путин может победить», — заявил Дуда, передает Пятый канал. По его словам, США отправляют Киеву «самую большую помощь в этом конфликте». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям