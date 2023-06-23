Свердловчане удивились состоянию реки Кедровка возле Березовского
Жители Свердловской области пожаловались на мусор и трупы животных возле реки Кедровка возле Березовского (Свердловская область). Информация об этом появилась в соцсети.
«Территория завалена отходами и мусором, в том числе покрышками, телевизорами, горючими материалами и трупами животных. Весь берег уже выжжен. Вот потенциальное место следующих пожаров», — передает слова свердловчанина telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU».
Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.
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