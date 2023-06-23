Свердловчане пожаловались на захламленную территорию у реки. Фото

24 июня 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Свердловчане удивились состоянию реки Кедровка возле Березовского Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Свердловской области пожаловались на мусор и трупы животных возле реки Кедровка возле Березовского (Свердловская область). Информация об этом появилась в соцсети. «Территория завалена отходами и мусором, в том числе покрышками, телевизорами, горючими материалами и трупами животных. Весь берег уже выжжен. Вот потенциальное место следующих пожаров», — передает слова свердловчанина telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU». Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены. Фото: telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU» Фото: telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU» Фото: telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU»

Жители Свердловской области пожаловались на мусор и трупы животных возле реки Кедровка возле Березовского (Свердловская область). Информация об этом появилась в соцсети. «Территория завалена отходами и мусором, в том числе покрышками, телевизорами, горючими материалами и трупами животных. Весь берег уже выжжен. Вот потенциальное место следующих пожаров», — передает слова свердловчанина telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU». Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.