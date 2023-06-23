23 июня 2023

Свердловчане пожаловались на захламленную территорию у реки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург, река исеть, старый мост
Свердловчане удивились состоянию реки Кедровка возле Березовского Фото:

Жители Свердловской области пожаловались на мусор и трупы животных возле реки Кедровка возле Березовского (Свердловская область). Информация об этом появилась в соцсети.

«Территория завалена отходами и мусором, в том числе покрышками, телевизорами, горючими материалами и трупами животных. Весь берег уже выжжен. Вот потенциальное место следующих пожаров», — передает слова свердловчанина telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU».

Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.

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Жители Свердловской области пожаловались на мусор и трупы животных возле реки Кедровка возле Березовского (Свердловская область). Информация об этом появилась в соцсети. «Территория завалена отходами и мусором, в том числе покрышками, телевизорами, горючими материалами и трупами животных. Весь берег уже выжжен. Вот потенциальное место следующих пожаров», — передает слова свердловчанина telegram-канал «БЕРЕЗОВСКИЙ|ZG66.RU». Корреспондент URA.RU направил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не были получены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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