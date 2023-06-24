24 июня 2023

Песков рассказал, будут ли кадровые изменения в Минобороны после мятежа

Песков: кадровые перестановки в Минобороны РФ не обсуждались на переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Об изменениях в отношениях президента РФ и Минобороны неизвестно, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Кадровые изменения в Министерстве обороны РФ после вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина не обсуждались в ходе переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались», — заявил Песков журналистам. Он также подчеркнул, что ему неизвестно об изменениях во взаимоотношениях президента России Владимира Путина с представителями Минобороны.

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Кадровые изменения в Министерстве обороны РФ после вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина не обсуждались в ходе переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались», — заявил Песков журналистам. Он также подчеркнул, что ему неизвестно об изменениях во взаимоотношениях президента России Владимира Путина с представителями Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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