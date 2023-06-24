Песков рассказал, будут ли кадровые изменения в Минобороны после мятежа

Об изменениях в отношениях президента РФ и Минобороны неизвестно, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Кадровые изменения в Министерстве обороны РФ после вооруженного мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина не обсуждались в ходе переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались», — заявил Песков журналистам. Он также подчеркнул, что ему неизвестно об изменениях во взаимоотношениях президента России Владимира Путина с представителями Минобороны.
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