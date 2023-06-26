В Свердловской области ремонтник пострадал из-за взрыва холодильника

26 июня 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Мужчина чинил холодильник, и внезапно устройство взорвалось Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) в ТЦ «Квартал» пострадал рабочий, чинивший холодильник. Устройство внезапно взорвалось, мужчину ранило осколками, сообщают очевидцы. «Рабочий чинил холодильное оборудование в ТЦ „Квартал“, один из холодильников взорвался. Рабочего в тяжелом состоянии увезли в больницу», — цитирует очевидца telegram-канал «Ревдинский рабочий». На месте работают спасатели, при этом после взрыва возгорания не произошло. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.

В Ревде (Свердловская область) в ТЦ «Квартал» пострадал рабочий, чинивший холодильник. Устройство внезапно взорвалось, мужчину ранило осколками, сообщают очевидцы. «Рабочий чинил холодильное оборудование в ТЦ „Квартал“, один из холодильников взорвался. Рабочего в тяжелом состоянии увезли в больницу», — цитирует очевидца telegram-канал «Ревдинский рабочий». На месте работают спасатели, при этом после взрыва возгорания не произошло. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.