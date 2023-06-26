В Свердловской области ремонтник пострадал из-за взрыва холодильника

Мужчина чинил холодильник, и внезапно устройство взорвалось
В Ревде (Свердловская область) в ТЦ «Квартал» пострадал рабочий, чинивший холодильник. Устройство внезапно взорвалось, мужчину ранило осколками, сообщают очевидцы.
«Рабочий чинил холодильное оборудование в ТЦ „Квартал“, один из холодильников взорвался. Рабочего в тяжелом состоянии увезли в больницу», — цитирует очевидца telegram-канал «Ревдинский рабочий». На месте работают спасатели, при этом после взрыва возгорания не произошло. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.
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