Два Су-27 перехватили над Черным морем британские истребители. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, stock
При приближении российских истребителей самолеты развернулись Фото:

Два Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС, приближавшиеся к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что при приближении российских истребителей британские самолеты развернулись. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения границы РФ.

Весной российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. В это же время в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем. Австрии заявляли, что полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну.

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Два Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС, приближавшиеся к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что при приближении российских истребителей британские самолеты развернулись. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения границы РФ. Весной российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. В это же время в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем. Австрии заявляли, что полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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