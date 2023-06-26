Два Су-27 перехватили над Черным морем британские истребители. Видео

26 июня 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

При приближении российских истребителей самолеты развернулись Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Два Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС, приближавшиеся к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что при приближении российских истребителей британские самолеты развернулись. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения границы РФ. Весной российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. В это же время в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем. Австрии заявляли, что полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну.

Два Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС, приближавшиеся к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что при приближении российских истребителей британские самолеты развернулись. После этого Су-27 вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения границы РФ. Весной российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. В это же время в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем. Австрии заявляли, что полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну.