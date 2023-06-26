Украина нарушила регламент ФИФА на молодежном чемпионате Европы по футболу

26 июня 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Молодежная сборная Украины выставила на матч игроков, которые не имели права участвовать Фото: Размик Закарян © URA.RU Молодежная сборная Украины выставила на поле двух игроков, которые не имели права участвовать в матче. Тем самым украинская сборная нарушила правила Международной федерации футбола (ФИФА). «Двое игроков молодежной сборной Украины были выведены на поле, несмотря на то, что не имели права участвовать в матче, что противоречит регламенту ФИФА», — сообщает Sport24 . Там добавили, что во время игры с Хорватией в групповом этапе молодежного чемпионата Европы, на поле вышли голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, которые играли за основную сборную Украины в отборочном турнире Евро-2024 против Мальты менее чем за 48 часов до этой игры. Согласно правилам ФИФА, футболист может быть использован в матчах молодежного и взрослого уровня при условии, что между этими играми пройдет два календарных дня. Издание отмечает, что в матче с Испанией у сборной Румынии на поле не вышел полузащитник Владимир Скречу из-за таких же нарушений правил. Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань заявил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) общалась с УЕФА по этому вопросу, и участие Судакова и Трубина не нарушает никаких правил.

Молодежная сборная Украины выставила на поле двух игроков, которые не имели права участвовать в матче. Тем самым украинская сборная нарушила правила Международной федерации футбола (ФИФА). «Двое игроков молодежной сборной Украины были выведены на поле, несмотря на то, что не имели права участвовать в матче, что противоречит регламенту ФИФА», — сообщает Sport24. Там добавили, что во время игры с Хорватией в групповом этапе молодежного чемпионата Европы, на поле вышли голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, которые играли за основную сборную Украины в отборочном турнире Евро-2024 против Мальты менее чем за 48 часов до этой игры. Согласно правилам ФИФА, футболист может быть использован в матчах молодежного и взрослого уровня при условии, что между этими играми пройдет два календарных дня. Издание отмечает, что в матче с Испанией у сборной Румынии на поле не вышел полузащитник Владимир Скречу из-за таких же нарушений правил. Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань заявил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) общалась с УЕФА по этому вопросу, и участие Судакова и Трубина не нарушает никаких правил.