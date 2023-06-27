Главный оборонный завод РФ раскрыл, какую задачу ставит сотрудникам

Гальванический цех «Уралвагонзавода» заработал в особом режиме
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Сотрудники гальванического цеха УВЗ, как и коллеги по другим участкам, выполняют гособоронзаказ Фото:

Главная задача сотрудников гальванического цеха «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») — выполнение гособоронзаказа. Подразделение работает в особом режиме, так как объемы производства значительно выросли, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.

«Задача у гальванического цеха „Уралвагонзавода“ такая же, как и у всего механосборочного производства — безусловное выполнение гособоронзаказа. Подразделение работает в особом режиме, значительно увеличив объемы производства, чтобы помочь российской армии», — говорится в сообщении.

Всего в цехе есть два основных участка — гальванический и химических покрытий. Детали сперва обезжиривают, затем они проходят травление, и после этого на них наносят металлическое покрытие, которое предохраняет от коррозии. На «Уралвагонзаводе» производят танки по заказу Минобороны РФ.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что танк Т-90М стал лучшим на СВО. Боевую машину обеспечили современной аппаратурой и активной системой защиты, после чего танк стали называть легендарным.

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Главная задача сотрудников гальванического цеха «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») — выполнение гособоронзаказа. Подразделение работает в особом режиме, так как объемы производства значительно выросли, сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Задача у гальванического цеха „Уралвагонзавода“ такая же, как и у всего механосборочного производства — безусловное выполнение гособоронзаказа. Подразделение работает в особом режиме, значительно увеличив объемы производства, чтобы помочь российской армии», — говорится в сообщении. Всего в цехе есть два основных участка — гальванический и химических покрытий. Детали сперва обезжиривают, затем они проходят травление, и после этого на них наносят металлическое покрытие, которое предохраняет от коррозии. На «Уралвагонзаводе» производят танки по заказу Минобороны РФ. Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что танк Т-90М стал лучшим на СВО. Боевую машину обеспечили современной аппаратурой и активной системой защиты, после чего танк стали называть легендарным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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