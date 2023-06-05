«Уралвагонзавод» отправил бойцам СВО легендарные танки

«Южная» группировка войск на СВО получила новые танки Т-90М
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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, днр, танк
Танк Т-90М признан лучшим в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы, находящиеся на спецоперации, получили новейшие танки Т-90М (произведены «Уралвагонзаводом»), которые были признаны лучшими в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

«„Южная“ группировка войск получила модернизованные танки Т-90М», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. Там отметили, что новая версия танка обладает улучшенными боевыми качествами.

Танк оборудован новым прицелом и улучшенной защитой. Бойцы, находясь внутри танка, смогут дистанционно управлять зенитной установкой. Благодаря специальной накидке, противник не сможет заметить танк через тепловизор.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что танк Т-90М стал лучшим на СВО. Боевую машину обеспечили современной аппаратурой и активной системой защиты, после чего танк стали называть легендарным.

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Бойцы, находящиеся на спецоперации, получили новейшие танки Т-90М (произведены «Уралвагонзаводом»), которые были признаны лучшими в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «„Южная“ группировка войск получила модернизованные танки Т-90М», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. Там отметили, что новая версия танка обладает улучшенными боевыми качествами. Танк оборудован новым прицелом и улучшенной защитой. Бойцы, находясь внутри танка, смогут дистанционно управлять зенитной установкой. Благодаря специальной накидке, противник не сможет заметить танк через тепловизор. Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что танк Т-90М стал лучшим на СВО. Боевую машину обеспечили современной аппаратурой и активной системой защиты, после чего танк стали называть легендарным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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