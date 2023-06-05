«Уралвагонзавод» отправил бойцам СВО легендарные танки

Бойцы, находящиеся на спецоперации, получили новейшие танки Т-90М (произведены «Уралвагонзаводом»), которые были признаны лучшими в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.
«„Южная“ группировка войск получила модернизованные танки Т-90М», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. Там отметили, что новая версия танка обладает улучшенными боевыми качествами.
Танк оборудован новым прицелом и улучшенной защитой. Бойцы, находясь внутри танка, смогут дистанционно управлять зенитной установкой. Благодаря специальной накидке, противник не сможет заметить танк через тепловизор.
Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что танк Т-90М стал лучшим на СВО. Боевую машину обеспечили современной аппаратурой и активной системой защиты, после чего танк стали называть легендарным.
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