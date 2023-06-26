26 июня 2023

Президент Путин присвоил почетное звание учителю из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Почетное звание досталось учителю из Мегиона Фото:

Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагога из ХМАО Иосифа Магомедова и присвоил ему почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель РФ“ педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения „СОШ №4“ города Мегион Магомедову Иосифу Маграмовичу», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил работника сургутского аэропорта. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил инженер по электротехническому обеспечению полетов Леонид Житихин.

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Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагога из ХМАО Иосифа Магомедова и присвоил ему почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель РФ“ педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения „СОШ №4“ города Мегион Магомедову Иосифу Маграмовичу», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил работника сургутского аэропорта. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил инженер по электротехническому обеспечению полетов Леонид Житихин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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