Президент Путин присвоил почетное звание учителю из ХМАО

27 июня 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Почетное звание досталось учителю из Мегиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагога из ХМАО Иосифа Магомедова и присвоил ему почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель РФ“ педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения „СОШ №4“ города Мегион Магомедову Иосифу Маграмовичу», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил работника сургутского аэропорта. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил инженер по электротехническому обеспечению полетов Леонид Житихин.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагога из ХМАО Иосифа Магомедова и присвоил ему почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель РФ“ педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения „СОШ №4“ города Мегион Магомедову Иосифу Маграмовичу», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил работника сургутского аэропорта. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил инженер по электротехническому обеспечению полетов Леонид Житихин.