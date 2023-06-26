Президент Путин присвоил почетное звание учителю из ХМАО

Президент России Владимир Путин отметил заслуги педагога из ХМАО Иосифа Магомедова и присвоил ему почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный учитель РФ“ педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения „СОШ №4“ города Мегион Магомедову Иосифу Маграмовичу», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил работника сургутского аэропорта. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил инженер по электротехническому обеспечению полетов Леонид Житихин.
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