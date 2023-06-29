В Пермском крае КАМАЗ насмерть задавил дорожного рабочего

Грузовик наехал на работника, когда двигался задним ходом
В Кудымкарском районе Пермского края водитель КАМАЗа наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«29 июня на дороге Нытва-Кудымкар водитель КАМАЗа, двигая задом, наехал на дорожного рабочего, который занимался строительными работами. От полученных травм рабочий скончался на месте», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
По факту гибели следователи проводится процессуальная проверка. Устанавливаются и опрашиваются лица, ответственные за соблюдение правил охраны на дорожном объекте.
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