29 июня 2023

В Пермском крае КАМАЗ насмерть задавил дорожного рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, самосвал, дорога, ремонт дорог
Грузовик наехал на работника, когда двигался задним ходом Фото:

В Кудымкарском районе Пермского края водитель КАМАЗа наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«29 июня на дороге Нытва-Кудымкар водитель КАМАЗа, двигая задом, наехал на дорожного рабочего, который занимался строительными работами. От полученных травм рабочий скончался на месте», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

По факту гибели следователи проводится процессуальная проверка. Устанавливаются и опрашиваются лица, ответственные за соблюдение правил охраны на дорожном объекте.

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В Кудымкарском районе Пермского края водитель КАМАЗа наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. «29 июня на дороге Нытва-Кудымкар водитель КАМАЗа, двигая задом, наехал на дорожного рабочего, который занимался строительными работами. От полученных травм рабочий скончался на месте», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. По факту гибели следователи проводится процессуальная проверка. Устанавливаются и опрашиваются лица, ответственные за соблюдение правил охраны на дорожном объекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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