Погибший под колесами КАМАЗа в Пермском крае рабочий не был трудоустроен официально

Погибший на трассе дорожный рабочий, которого задавил КАМАЗ не был официально трудоустроен. ЧП произошло на трассе Нытва—Кудымкар 29 июня.
«В ходе анализа материалов было установлено, что с работником не оформлены трудовые отношения. При опросе работодателя государственным инспектором труда, работодатель признал факт трудовых отношений с пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае.
По результатам расследования Госинспекцией будут приняты меры административного характера, а материалы направлены в следственные органы. Ранее в СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели дорожного рабочего проводится проверка.
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