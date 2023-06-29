29 июня 2023

Погибший под колесами КАМАЗа в Пермском крае рабочий не был трудоустроен официально

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Виды поселка. Покча, дорожные рабочие, асфальт, автодорога меридиан, дрсу, ремонт дорог, асфальтирование
Грузовик наехал на рабочего, двигаясь задних ходом Фото:

Погибший на трассе дорожный рабочий, которого задавил КАМАЗ не был официально трудоустроен. ЧП произошло на трассе Нытва—Кудымкар 29 июня.

«В ходе анализа материалов было установлено, что с работником не оформлены трудовые отношения. При опросе работодателя государственным инспектором труда, работодатель признал факт трудовых отношений с пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае.

По результатам расследования Госинспекцией будут приняты меры административного характера, а материалы направлены в следственные органы. Ранее в СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели дорожного рабочего проводится проверка.

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Погибший на трассе дорожный рабочий, которого задавил КАМАЗ не был официально трудоустроен. ЧП произошло на трассе Нытва—Кудымкар 29 июня. «В ходе анализа материалов было установлено, что с работником не оформлены трудовые отношения. При опросе работодателя государственным инспектором труда, работодатель признал факт трудовых отношений с пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае. По результатам расследования Госинспекцией будут приняты меры административного характера, а материалы направлены в следственные органы. Ранее в СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели дорожного рабочего проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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