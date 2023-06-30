30 июня 2023

Детский омбудсмен РФ обратилась к Бастрыкину после гибели Далера Бобиева в Екатеринбурге

Детский омбудсмен Львова-Белова попросила СК проверить службу опеки Свердловской области
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, стихийный мемориал, бобиев далер
Далер Бобиев был найден мертвым в Екатеринбурге 29 июня Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обратилась к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям сотрудников управления социальной политики Свердловской области по факту гибели взятого под опеку шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости. В ведомстве Львовой-Беловой сообщили, что запрос также отправлен уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову для предоставления информации о семье опекунов, где погиб мальчик.

Ранее URA.RU сообщало о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. В убийстве мальчика обвиняется его опекун Вероника Наумова, которая истязала Бобиева и скрыла факт его смерти в декабре прошлого года. Наумова отправлена в СИЗО на срок один месяц и 29 дней. Расследование дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обратилась к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям сотрудников управления социальной политики Свердловской области по факту гибели взятого под опеку шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. «Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости. В ведомстве Львовой-Беловой сообщили, что запрос также отправлен уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову для предоставления информации о семье опекунов, где погиб мальчик. Ранее URA.RU сообщало о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. В убийстве мальчика обвиняется его опекун Вероника Наумова, которая истязала Бобиева и скрыла факт его смерти в декабре прошлого года. Наумова отправлена в СИЗО на срок один месяц и 29 дней. Расследование дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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