Детский омбудсмен РФ обратилась к Бастрыкину после гибели Далера Бобиева в Екатеринбурге

Детский омбудсмен Львова-Белова попросила СК проверить службу опеки Свердловской области

01 июля 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Далер Бобиев был найден мертвым в Екатеринбурге 29 июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обратилась к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям сотрудников управления социальной политики Свердловской области по факту гибели взятого под опеку шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. «Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости. В ведомстве Львовой-Беловой сообщили, что запрос также отправлен уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову для предоставления информации о семье опекунов, где погиб мальчик. Ранее URA.RU сообщало о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. В убийстве мальчика обвиняется его опекун Вероника Наумова, которая истязала Бобиева и скрыла факт его смерти в декабре прошлого года. Наумова отправлена в СИЗО на срок один месяц и 29 дней. Расследование дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обратилась к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку действиям сотрудников управления социальной политики Свердловской области по факту гибели взятого под опеку шестилетнего Далера Бобиева. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. «Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила обращения председателю СКР Александру Бастрыкину на предмет оценки деятельности должностных лиц управления социальной политики № 25 министерства социальной политики Свердловской области», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости. В ведомстве Львовой-Беловой сообщили, что запрос также отправлен уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову для предоставления информации о семье опекунов, где погиб мальчик. Ранее URA.RU сообщало о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. В убийстве мальчика обвиняется его опекун Вероника Наумова, которая истязала Бобиева и скрыла факт его смерти в декабре прошлого года. Наумова отправлена в СИЗО на срок один месяц и 29 дней. Расследование дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.