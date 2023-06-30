30 июня 2023

Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, ключи от квартиры, ключи
Часть жителей Сосьвы получила ключи от новых домов Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые ключи от индивидуальных домов жителям поселка Сосьва, пострадавшим от весеннего пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Евгений Куйвашев в Сосьве вручил первые ключи от новых индивидуальных домов погорельцам. Сосьвинцам сегодня передано три дома, стройка продолжается», — сообщили в ДИП Свердловской области.

Одними из тех, кому вручили ключи, стала семья Канищевых — работников Сосьвинского района электрических сетей. В ДИП Свердловской области отметили, что они одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев прибыл в Сосьву, чтобы проконтролировать, как идет строительство домов для погорельцев. Сейчас в Сосьве рабочие завершают строительство второго этажа многоквартирного дома и начинают строить третий.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые ключи от индивидуальных домов жителям поселка Сосьва, пострадавшим от весеннего пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Евгений Куйвашев в Сосьве вручил первые ключи от новых индивидуальных домов погорельцам. Сосьвинцам сегодня передано три дома, стройка продолжается», — сообщили в ДИП Свердловской области. Одними из тех, кому вручили ключи, стала семья Канищевых — работников Сосьвинского района электрических сетей. В ДИП Свердловской области отметили, что они одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев прибыл в Сосьву, чтобы проконтролировать, как идет строительство домов для погорельцев. Сейчас в Сосьве рабочие завершают строительство второго этажа многоквартирного дома и начинают строить третий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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