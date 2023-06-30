Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые ключи от индивидуальных домов жителям поселка Сосьва, пострадавшим от весеннего пожара. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Евгений Куйвашев в Сосьве вручил первые ключи от новых индивидуальных домов погорельцам. Сосьвинцам сегодня передано три дома, стройка продолжается», — сообщили в ДИП Свердловской области.
Одними из тех, кому вручили ключи, стала семья Канищевых — работников Сосьвинского района электрических сетей. В ДИП Свердловской области отметили, что они одними из первых пришли на помощь поселку, незамедлительно начав восстановление сетей энергоснабжения.
Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев прибыл в Сосьву, чтобы проконтролировать, как идет строительство домов для погорельцев. Сейчас в Сосьве рабочие завершают строительство второго этажа многоквартирного дома и начинают строить третий.
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