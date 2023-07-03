Пермская студентка засудила оборонный завод из-за пенсионных накоплений

03 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Суд также постановил взыскать в пользу пермячки 20 тысяч рублей за моральный вред Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Студентка Пермского Политеха заставила через суд ЗАО «Специальное конструкторское бюро» признать факт трудовых отношений и выплатить страховые пенсионные взносы за два года работы на предприятии. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Установить факт трудовых отношений между Боровских А. А. и закрытым акционерном обществом „Специальное конструкторское бюро“ с 01.12.2020 по 31.01.2023. Обязать ответчика представить в отделение Пенсионного фонда и социального страхования РФ сведения о работе, перечислить страховые взносы за указанный период для их зачисления на индивидуальный лицевой счет, открытый на имя Боровских А. А.» — говорится в решении. Также суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу девушки в размере 20 тысяч рублей. Истец пришла на предприятие на четвертом курсе, чтобы найти подработку. Ей предложили стажировку с оплатой стипендии, а позже заключили договор и приняли на должность инженера-технолога. Пермячка отрабатывала положенные рабочие часы и подчинялась трудовому распорядку. Представитель ответчика в суде заявил, что деятельность истца не соответствовала признакам трудовых отношений, девушка не всегда полностью выполняла свои рабочие обязанности. Однако суд решил, что между истцом и ответчиком сложились именно трудовые отношения, так как студентка выполняла разные рабочие обязанности и работала в соответствии с рабочим графиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентка Пермского Политеха заставила через суд ЗАО «Специальное конструкторское бюро» признать факт трудовых отношений и выплатить страховые пенсионные взносы за два года работы на предприятии. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Установить факт трудовых отношений между Боровских А. А. и закрытым акционерном обществом „Специальное конструкторское бюро“ с 01.12.2020 по 31.01.2023. Обязать ответчика представить в отделение Пенсионного фонда и социального страхования РФ сведения о работе, перечислить страховые взносы за указанный период для их зачисления на индивидуальный лицевой счет, открытый на имя Боровских А. А.» — говорится в решении. Также суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу девушки в размере 20 тысяч рублей. Истец пришла на предприятие на четвертом курсе, чтобы найти подработку. Ей предложили стажировку с оплатой стипендии, а позже заключили договор и приняли на должность инженера-технолога. Пермячка отрабатывала положенные рабочие часы и подчинялась трудовому распорядку. Представитель ответчика в суде заявил, что деятельность истца не соответствовала признакам трудовых отношений, девушка не всегда полностью выполняла свои рабочие обязанности. Однако суд решил, что между истцом и ответчиком сложились именно трудовые отношения, так как студентка выполняла разные рабочие обязанности и работала в соответствии с рабочим графиком.