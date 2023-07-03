В лесах Свердловской области разложат 300 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Кампания по вакцинации проходит оперативно, ежедневно по всему региону раскладываются тысячи доз для диких животных. Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства», — сказал глава ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Работы по распределению 300 тысяч доз вакцины пройдут до 10 июля.
Также осенью 2023 года на Среднем Урале планируется разложить еще 300 тысяч доз. Препарат состоит из мясокостной муки и говяжьего жира и обладает мясным запахом. Съедая его, дикие животные получают вакцину, действующую в организме до года.
Ранее URA.RU писало, что в Сысертском городском округе у дикой лисы выявили бешенство. В населенном пункте провели организационные мероприятия по ликвидации очага инфекции.
В свердловских лесах разложили 300 тысяч вакцин против бешенства
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В лесах Свердловской области разложат 300 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Кампания по вакцинации проходит оперативно, ежедневно по всему региону раскладываются тысячи доз для диких животных. Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства», — сказал глава ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Работы по распределению 300 тысяч доз вакцины пройдут до 10 июля. Также осенью 2023 года на Среднем Урале планируется разложить еще 300 тысяч доз. Препарат состоит из мясокостной муки и говяжьего жира и обладает мясным запахом. Съедая его, дикие животные получают вакцину, действующую в организме до года. Ранее URA.RU писало, что в Сысертском городском округе у дикой лисы выявили бешенство. В населенном пункте провели организационные мероприятия по ликвидации очага инфекции.