28 апреля 2023

В свердловском поселке выявили очаг бешенства

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В Двуреченске нашли бешенство у лисы Фото:

В поселке Двуреченск (Сысертский городской округ, Свердловская область) 28 апреля выявили бешенство у дикой лисы, сообщили в ГБУСО «Сысертская ветстанция». Специалисты местной ветстанции занимаются ликвидацией очага инфекции.

«В Двуреченске при исследовании патматериала от лисы выявила вирус бешенства. Сейчас проводятся организационные и специальные мероприятия по ликвидации очага инфекции», — написали в пресс-службе ветстанции.

Ранее сообщалось, что в Полевском ТСН «Дружба-2» закрыли на карантин до 9 июня. Там также выявили бешенство у лисы.

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В поселке Двуреченск (Сысертский городской округ, Свердловская область) 28 апреля выявили бешенство у дикой лисы, сообщили в ГБУСО «Сысертская ветстанция». Специалисты местной ветстанции занимаются ликвидацией очага инфекции. «В Двуреченске при исследовании патматериала от лисы выявила вирус бешенства. Сейчас проводятся организационные и специальные мероприятия по ликвидации очага инфекции», — написали в пресс-службе ветстанции. Ранее сообщалось, что в Полевском ТСН «Дружба-2» закрыли на карантин до 9 июня. Там также выявили бешенство у лисы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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