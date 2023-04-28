В свердловском поселке выявили очаг бешенства

В Двуреченске нашли бешенство у лисы
В поселке Двуреченск (Сысертский городской округ, Свердловская область) 28 апреля выявили бешенство у дикой лисы, сообщили в ГБУСО «Сысертская ветстанция». Специалисты местной ветстанции занимаются ликвидацией очага инфекции.
«В Двуреченске при исследовании патматериала от лисы выявила вирус бешенства. Сейчас проводятся организационные и специальные мероприятия по ликвидации очага инфекции», — написали в пресс-службе ветстанции.
Ранее сообщалось, что в Полевском ТСН «Дружба-2» закрыли на карантин до 9 июня. Там также выявили бешенство у лисы.
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