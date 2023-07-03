Сергей Лазарев привезет в ХМАО свое лучшее шоу

В ХМАО выступит Сергей Лазарев с новым концертом «Я не боюсь!»

04 июля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Сергей Лазарев выступит в ХМАО в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звезда российской эстрады Сергей Лазарев в сентябре выступит в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа со своей новой программой «Я не боюсь!». Она стала лучшим шоу по версии музыкального канала RU.TV. «Один из самых гастролирующих артистов российской эстрады, талантливый певец Сергей Лазарев вскоре порадует поклонников грандиозной премьерой своего нового концертного шоу «Я не боюсь!», — говорится на сайте певца, где также указано, что программа стала лучшей по версии музканала. Согласно афише, выступления состоятся в Ханты-Мансийске (20 сентября), Нижневартовске (17 сентября) и Сургуте (18 сентября). Стоимость билетов на шоу Лазарева начинается с двух тысяч рублей. Самые дорогие места обойдутся в восемь тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО приедет звезда Comedy Club на ТНТ Павел Воля. Выступления шоумена в Югре намечены на ноябрь.

Звезда российской эстрады Сергей Лазарев в сентябре выступит в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа со своей новой программой «Я не боюсь!». Она стала лучшим шоу по версии музыкального канала RU.TV. «Один из самых гастролирующих артистов российской эстрады, талантливый певец Сергей Лазарев вскоре порадует поклонников грандиозной премьерой своего нового концертного шоу «Я не боюсь!», — говорится на сайте певца, где также указано, что программа стала лучшей по версии музканала. Согласно афише, выступления состоятся в Ханты-Мансийске (20 сентября), Нижневартовске (17 сентября) и Сургуте (18 сентября). Стоимость билетов на шоу Лазарева начинается с двух тысяч рублей. Самые дорогие места обойдутся в восемь тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО приедет звезда Comedy Club на ТНТ Павел Воля. Выступления шоумена в Югре намечены на ноябрь.