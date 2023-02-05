05 февраля 2023
04 февраля 2023

В ХМАО перенесли концерты Павла Воли

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Концерты Павла Воли в ХМАО перенесли с мая на ноябрь Фото:

Концерты резидента Comedy Club на ТНТ Павла Воли в ХМАО перенесли на ноябрь. Планировалось, что он будет выступать со стендапом в Нижневартовске с 25 по 27 мая. О переносе выступлений рассказали на странице нижневартовского Дворца искусств в соцсети «ВКонтакте».

«Концерт Павла Воли переносится с 25 мая на 19 ноября. Билеты, приобретенные ранее, действительны», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Воля будет выступать со стендапом в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Стоимость билетов на концерт начинается от четырех тысяч и достигает 13 тысяч рублей.

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Концерты резидента Comedy Club на ТНТ Павла Воли в ХМАО перенесли на ноябрь. Планировалось, что он будет выступать со стендапом в Нижневартовске с 25 по 27 мая. О переносе выступлений рассказали на странице нижневартовского Дворца искусств в соцсети «ВКонтакте». «Концерт Павла Воли переносится с 25 мая на 19 ноября. Билеты, приобретенные ранее, действительны», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Воля будет выступать со стендапом в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Стоимость билетов на концерт начинается от четырех тысяч и достигает 13 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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