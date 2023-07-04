04 июля 2023

В Свердловской области девушка погибла, упав с моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост по улице Бурова-Петрова. Курган , мост, река тобол, мост бурова-петрова
Девушка погибла 4 июля Фото:

В Тавде (Свердловская область) 4 июля трагически погибла 18-летняя девушка Вероника Лаптева — она упала с моста. Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез.

«Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница Тавды Анастасия Беннер журналистам E1.RU. Затем мужчина заметил, что девушка долго не возвращается, вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста. Сейчас неравнодушные жители Тавды начали сбор средств на похороны девочки.

Корреспондент URA.RU обратился в региональный Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.

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В Тавде (Свердловская область) 4 июля трагически погибла 18-летняя девушка Вероника Лаптева — она упала с моста. Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез. «Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница Тавды Анастасия Беннер журналистам E1.RU. Затем мужчина заметил, что девушка долго не возвращается, вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста. Сейчас неравнодушные жители Тавды начали сбор средств на похороны девочки. Корреспондент URA.RU обратился в региональный Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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