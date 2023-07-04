В Свердловской области девушка погибла, упав с моста

Девушка погибла 4 июля
В Тавде (Свердловская область) 4 июля трагически погибла 18-летняя девушка Вероника Лаптева — она упала с моста. Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез.
«Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница Тавды Анастасия Беннер журналистам E1.RU. Затем мужчина заметил, что девушка долго не возвращается, вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста. Сейчас неравнодушные жители Тавды начали сбор средств на похороны девочки.
Корреспондент URA.RU обратился в региональный Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.
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