В Свердловской области девушка погибла, упав с моста

05 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Девушка погибла 4 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тавде (Свердловская область) 4 июля трагически погибла 18-летняя девушка Вероника Лаптева — она упала с моста. Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез. «Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница Тавды Анастасия Беннер журналистам E1.RU. Затем мужчина заметил, что девушка долго не возвращается, вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста. Сейчас неравнодушные жители Тавды начали сбор средств на похороны девочки. Корреспондент URA.RU обратился в региональный Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.

В Тавде (Свердловская область) 4 июля трагически погибла 18-летняя девушка Вероника Лаптева — она упала с моста. Единственным свидетелем происшествия стал таксист, который ее вез. «Она ехала на такси, попросила водителя остановиться у моста», — рассказала жительница Тавды Анастасия Беннер журналистам E1.RU. Затем мужчина заметил, что девушка долго не возвращается, вышел на улицу и увидел, как девушка упала с моста. Сейчас неравнодушные жители Тавды начали сбор средств на похороны девочки. Корреспондент URA.RU обратился в региональный Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.