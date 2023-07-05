В Тюменской области воры помогли полицейским себя поймать

06 июля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Похищенное злоумышленники сдавали на металлолом Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области полиция задержала подозреваемых в краже благодаря рассеянности одного из злоумышленников, который оставил на месте преступления свою банковскую карту. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «По версии следствия, в период с 3 по 6 мая 2023 года мужчины несколько раз проникали на территорию одного из домовладений в селе Черном, где из гаража похитили имущество (металлолом, станки, запчасти) и мотоцикл „ИЖ-Планета“. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили обвиняемых по банковской карте, которую один из них обронил на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Прокуратура Вагайского района утвердила обвинительное заключение по делу. Уголовное дело направлено в суд. Ущерб, причиненный подозреваемыми, составил 168 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора. Его задержали сотрудники ГИБДД при проверке документов.

В Тюменской области полиция задержала подозреваемых в краже благодаря рассеянности одного из злоумышленников, который оставил на месте преступления свою банковскую карту. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «По версии следствия, в период с 3 по 6 мая 2023 года мужчины несколько раз проникали на территорию одного из домовладений в селе Черном, где из гаража похитили имущество (металлолом, станки, запчасти) и мотоцикл „ИЖ-Планета“. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили обвиняемых по банковской карте, которую один из них обронил на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Прокуратура Вагайского района утвердила обвинительное заключение по делу. Уголовное дело направлено в суд. Ущерб, причиненный подозреваемыми, составил 168 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора. Его задержали сотрудники ГИБДД при проверке документов.