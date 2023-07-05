05 июля 2023

В Тюменской области воры помогли полицейским себя поймать

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Похищенное злоумышленники сдавали на металлолом Фото:

В Тюменской области полиция задержала подозреваемых в краже благодаря рассеянности одного из злоумышленников, который оставил на месте преступления свою банковскую карту. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«По версии следствия, в период с 3 по 6 мая 2023 года мужчины несколько раз проникали на территорию одного из домовладений в селе Черном, где из гаража похитили имущество (металлолом, станки, запчасти) и мотоцикл „ИЖ-Планета“. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили обвиняемых по банковской карте, которую один из них обронил на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Вагайского района утвердила обвинительное заключение по делу. Уголовное дело направлено в суд. Ущерб, причиненный подозреваемыми, составил 168 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора. Его задержали сотрудники ГИБДД при проверке документов.

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В Тюменской области полиция задержала подозреваемых в краже благодаря рассеянности одного из злоумышленников, который оставил на месте преступления свою банковскую карту. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «По версии следствия, в период с 3 по 6 мая 2023 года мужчины несколько раз проникали на территорию одного из домовладений в селе Черном, где из гаража похитили имущество (металлолом, станки, запчасти) и мотоцикл „ИЖ-Планета“. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле и сдавали в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили обвиняемых по банковской карте, которую один из них обронил на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Прокуратура Вагайского района утвердила обвинительное заключение по делу. Уголовное дело направлено в суд. Ущерб, причиненный подозреваемыми, составил 168 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Тюменской области грозит два года тюрьмы за кражу забора. Его задержали сотрудники ГИБДД при проверке документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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