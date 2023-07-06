06 июля 2023

Мигрантка, пытавшаяся продать ребенка в Екатеринбурге, рвется на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Айтматовой Наргиз, подозреваемой в торговле своим ребенком. Екатеринбург , суд, айтматова наргиз
Наргиз Айматовой отказались смягчить приговор Фото:

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по делу Наргизы Айтматовой, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга. Айматовой отказались смягчить и изменить приговор. Об этом URA.RU сообщили областном суде.

«Осужденная просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы. Ее защитник просил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу. В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами России», — сказано в сообщении суда.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Женщина разместила объявление на странице в соцсети. Силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. Уже на месте сделки женщину скрутили и доставили в суд. Айматова признала вину. Ее отправили в колонию на пять лет.

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Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по делу Наргизы Айтматовой, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга. Айматовой отказались смягчить и изменить приговор. Об этом URA.RU сообщили областном суде. «Осужденная просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы. Ее защитник просил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу. В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами России», — сказано в сообщении суда. Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Женщина разместила объявление на странице в соцсети. Силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. Уже на месте сделки женщину скрутили и доставили в суд. Айматова признала вину. Ее отправили в колонию на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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