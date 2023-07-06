Мигрантка, пытавшаяся продать ребенка в Екатеринбурге, рвется на свободу

07 июля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Наргиз Айматовой отказались смягчить приговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по делу Наргизы Айтматовой, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга. Айматовой отказались смягчить и изменить приговор. Об этом URA.RU сообщили областном суде. «Осужденная просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы. Ее защитник просил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу. В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами России», — сказано в сообщении суда. Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Женщина разместила объявление на странице в соцсети. Силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. Уже на месте сделки женщину скрутили и доставили в суд. Айматова признала вину. Ее отправили в колонию на пять лет.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор по делу Наргизы Айтматовой, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга. Айматовой отказались смягчить и изменить приговор. Об этом URA.RU сообщили областном суде. «Осужденная просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы. Ее защитник просил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу. В настоящее время сын осужденной, которого она пыталась продать, передан родственникам и находится за пределами России», — сказано в сообщении суда. Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году Айтматова попалась силовикам на попытке продать своего ребенка через интернет. Женщина разместила объявление на странице в соцсети. Силовик под видом покупателя договорился с ней о встрече. Уже на месте сделки женщину скрутили и доставили в суд. Айматова признала вину. Ее отправили в колонию на пять лет.