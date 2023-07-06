Лидер ЛДПР лично поможет своему ставленнику занять в Госдуме кресло пермского единоросса Скриванова

07 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Леонида Слуцкого ждут в Кунгуре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЛДПР начала подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2026 году. Партия намерена усадить в депутатское кресло от Пермского края, которое сейчас занимает единоросс Дмитрий Скриванов, члена регионального заксобрания Алексея Золотарева. Агитировать за него в округ приедет лично лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. «Золотарев в Кунгуре, куда входит округ, работает давно. Он широко известен там, причем с хорошей стороны. В текущей ситуации у него точно отличные шансы», — говорит инсайдер. Именно с этой целью было записано поздравление от имени Слуцкого с 360-летием Кунгура, уверен инсайдер. Видео опубликовал в своих соцсетях руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников. Это часть предвыборной кампании. «Более того, в 2024 и 2025 году Слуцкий лично приедет в Кунгур и поддержит потенциального кандидата Золотарева», — добавляет источник. В ЛДПР от комментариев по поводу предстоящих выборов в Госдуму воздерживаются. Кунгур в Госдуме представляет бывший вице-спикер заксобрания Дмитрий Скриванов. Ранее он был депутатом от территории в краевом парламенте. Летом 2022 года, как рассказывало URA.RU, он занял 414 место из 442 в рейтинге качества работы депутатов Госдумы.

ЛДПР начала подготовку к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2026 году. Партия намерена усадить в депутатское кресло от Пермского края, которое сейчас занимает единоросс Дмитрий Скриванов, члена регионального заксобрания Алексея Золотарева. Агитировать за него в округ приедет лично лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. «Золотарев в Кунгуре, куда входит округ, работает давно. Он широко известен там, причем с хорошей стороны. В текущей ситуации у него точно отличные шансы», — говорит инсайдер. Именно с этой целью было записано поздравление от имени Слуцкого с 360-летием Кунгура, уверен инсайдер. Видео опубликовал в своих соцсетях руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников. Это часть предвыборной кампании. «Более того, в 2024 и 2025 году Слуцкий лично приедет в Кунгур и поддержит потенциального кандидата Золотарева», — добавляет источник. В ЛДПР от комментариев по поводу предстоящих выборов в Госдуму воздерживаются. Кунгур в Госдуме представляет бывший вице-спикер заксобрания Дмитрий Скриванов. Ранее он был депутатом от территории в краевом парламенте. Летом 2022 года, как рассказывало URA.RU, он занял 414 место из 442 в рейтинге качества работы депутатов Госдумы.