В Екатеринбурге спасатели ликвидируют пожар в двух частных домах. Видео

09 июля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Спасатели локализуют возгорание Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Березовой загорелись два частных дома. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «В районе улицы Березовой горит сухая растительность и два частных дома с дворовыми постройками. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС. Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара.

В Екатеринбурге на улице Березовой загорелись два частных дома. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «В районе улицы Березовой горит сухая растительность и два частных дома с дворовыми постройками. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС. Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара.