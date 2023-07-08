Спасатели локализуют возгорание
В Екатеринбурге на улице Березовой загорелись два частных дома. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области.
«В районе улицы Березовой горит сухая растительность и два частных дома с дворовыми постройками. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.