08 июля 2023

В Екатеринбурге спасатели ликвидируют пожар в двух частных домах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Спасатели локализуют возгорание Фото:

В Екатеринбурге на улице Березовой загорелись два частных дома. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области.

«В районе улицы Березовой горит сухая растительность и два частных дома с дворовыми постройками. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара.

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В Екатеринбурге на улице Березовой загорелись два частных дома. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «В районе улицы Березовой горит сухая растительность и два частных дома с дворовыми постройками. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 39 человек и 11 единиц спецтехники», — рассказали в пресс-службе свердловского МЧС. Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки. Спасатели принимают все меры для скорейшей локализации пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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