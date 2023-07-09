09 июля 2023
08 июля 2023

Мэрия Сургута усиливает рейды по пляжам из-за ЧП с утопленниками

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте нет мест для купания из-за некачественной воды Фото:

Власти Сургута увеличивают количество патрулей на пляжах города. Усиление произошло из-за трех несчастных случаев, произошедших 9 июля, сообщил URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

«Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводим, будет усилена контрольная деятельность. В частности, дополнительно будет работать еще одна группа — рейдовая. Плюс сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил Рачев.

Кроме этого, планируется провести информационную компанию. Власти города планируют создать клип о запрете купания. Он будет транслироваться в крупных торговых центрах и на предприятиях города. Всего же за этот год на водоемах Сургута погибло 4 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за день утонуло три человека. Все погибшие, по данным ГО и ЧС, были в алкогольном состоянии.

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Власти Сургута увеличивают количество патрулей на пляжах города. Усиление произошло из-за трех несчастных случаев, произошедших 9 июля, сообщил URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводим, будет усилена контрольная деятельность. В частности, дополнительно будет работать еще одна группа — рейдовая. Плюс сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил Рачев. Кроме этого, планируется провести информационную компанию. Власти города планируют создать клип о запрете купания. Он будет транслироваться в крупных торговых центрах и на предприятиях города. Всего же за этот год на водоемах Сургута погибло 4 человека. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за день утонуло три человека. Все погибшие, по данным ГО и ЧС, были в алкогольном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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