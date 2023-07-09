Мэрия Сургута усиливает рейды по пляжам из-за ЧП с утопленниками

10 июля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Сургуте нет мест для купания из-за некачественной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургута увеличивают количество патрулей на пляжах города. Усиление произошло из-за трех несчастных случаев, произошедших 9 июля, сообщил URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводим, будет усилена контрольная деятельность. В частности, дополнительно будет работать еще одна группа — рейдовая. Плюс сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил Рачев. Кроме этого, планируется провести информационную компанию. Власти города планируют создать клип о запрете купания. Он будет транслироваться в крупных торговых центрах и на предприятиях города. Всего же за этот год на водоемах Сургута погибло 4 человека. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за день утонуло три человека. Все погибшие, по данным ГО и ЧС, были в алкогольном состоянии.

Власти Сургута увеличивают количество патрулей на пляжах города. Усиление произошло из-за трех несчастных случаев, произошедших 9 июля, сообщил URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев. «Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводим, будет усилена контрольная деятельность. В частности, дополнительно будет работать еще одна группа — рейдовая. Плюс сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил Рачев. Кроме этого, планируется провести информационную компанию. Власти города планируют создать клип о запрете купания. Он будет транслироваться в крупных торговых центрах и на предприятиях города. Всего же за этот год на водоемах Сургута погибло 4 человека. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за день утонуло три человека. Все погибшие, по данным ГО и ЧС, были в алкогольном состоянии.