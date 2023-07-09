Мэрия Сургута усиливает рейды по пляжам из-за ЧП с утопленниками

Власти Сургута увеличивают количество патрулей на пляжах города. Усиление произошло из-за трех несчастных случаев, произошедших 9 июля, сообщил URA.RU начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
«Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводим, будет усилена контрольная деятельность. В частности, дополнительно будет работать еще одна группа — рейдовая. Плюс сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование общественных мест, и те граждане, которые употребляют спиртные напитки, будут привлекаться к административной ответственности», — сообщил Рачев.
Кроме этого, планируется провести информационную компанию. Власти города планируют создать клип о запрете купания. Он будет транслироваться в крупных торговых центрах и на предприятиях города. Всего же за этот год на водоемах Сургута погибло 4 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за день утонуло три человека. Все погибшие, по данным ГО и ЧС, были в алкогольном состоянии.
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