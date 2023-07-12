Чаще всего встречаются монеты периодов Александра I и Николая I Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска во время раскопок на месте будущего ЖК «Пушкин» археологи нашли фундаменты домов, монеты, пушечные ядра и свинцовые пули, керамику XVIII—XX веков. Всего — около 1600 предметов, представляющих особый интерес для подробного исследования, рассказал URA.RU во время выездного пресс-тура лаборант ООО «МЦАИ» Максим Бакаев.

«Были обнаружены керамика, древние подписанные бутылочки, которые позволяют датировать сам памятник. Индивидуальных находок у нас почти 1600 экземпляров. Половина — это, конечно же, монеты, самая распространенная находка из половины этих монет — царские», — рассказал представитель ООО «МЦАИ».

Представители застройщика пояснили, что раскопки являются обязательным этапом строительства в местах, где расположен культурный слой. Речь идет о «старом месте города» на улице Пушкина, рядом с объектами исторического наследия — особняком Данцигера и домом Жемчужникова. Раскопки проводит Межрегиональный центр археологических исследований (МЦАИ) из Тамбова.

На месте раскопок археологи обнаружили четыре фундамента XIX века, три из которых были под жилыми домами. Несколько домов относились к периоду основания Челябинской крепости, или к XVIII веку. Предположительно, люди в тех домах жили небогатые, перемещались на лошадях. Район был частью восточной периферии.

Раскопки на Пушкина, 7 ведутся с мая 2023 года и уже подходят к концу. Следующие изыскания начнутся на соседнем участке — возле дома №15 на улице Пушкина. Там застройщик планирует возвести многоуровневую парковку с подземным и несколькими наземными этажами. После подробного исследования в лаборатории многие находки передадут в Исторический музей Южного Урала.

Раскопки ведутся с мая 2023 года Фото: ЮУ КЖСИ

Представители застройщика пояснили, что раскопки являются обязательным этапом строительства в местах, где расположен культурный слой Фото: ЮУ КЖСИ

На месте будущего ЖК «Пушкин» археологи нашли фундаменты домов, монеты, пушечные ядра и свинцовые пули, керамику XVIII—XX веков Фото: ЮУ КЖСИ

Археологи на месте раскопок нашли около 1 тысячи 600 предметов, представляющих особый интерес для подробного исследования Фото: ЮУ КЖСИ

Раскопки проводит Межрегиональный центр археологических исследований (МЦАИ) из города Тамбов Фото: ЮУ КЖСИ