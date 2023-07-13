В Екатеринбурге родители обвинили педагогов престижного лицея в травле учеников

13 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Педагогов лицея № 130 обвинили в травле учеников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге педагогов лицея № 130 обвинили в травле учеников. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU отец девятиклассницы Юрий заявил о том, что дети с низким баллом по ОГЭ (Основной государственный экзамен) подвергаются жесткой критике при одноклассниках. И делается это для того, чтобы родители перевели ребенка в другую школу. Таким образом, руководство лицея поддерживает свой статус. К слову, в народе учебное заведение известно как «Лицей УПИ». «Дело в том, что администрация лицея объединила „слабых“ детей в один класс. Уровень обучения для этого класса отличается от преподавания, так сказать, в сильных классах. Из-за низкой квалификации педагога по профильному предмету дети не смогли сдать ОГЭ на высокий балл. Дети, которые не смогли получить высокие баллы, постоянно подвергаются критике. Их постоянно тыкают этим результатом перед остальными детьми. На этом фоне дети постоянно пребывают в стрессе. И цель этого действия только одна: убрать неугодных из лицея, чтобы не портить статистику учебного заведения», — сказал отец девятиклассницы Юрий. По словам Юрия, с такой ситуацией сталкиваются многие родители, но не у всех родителей есть смелость об этом громко заявлять. «В данной ситуации я взял ответственность на себя. Родители меня поддержали», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору лицея № 130 Ирине Артемьевой. Она отметила, что прием в десятый класс происходит на конкурсной основе. «Ученик из любой школы с высокой успеваемостью может подать заявление на перевод в наш лицей. Если ученики нашего лицея не смогли попасть в 10-й класс из-за низких баллов по ОГЭ, они спокойно могут поступить в колледжи или другие школы», — отметила Артемьева. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге третьеклассник бросил школу из-за травли учителя. Мама 10-летнего Саши утверждает, что классный руководитель превратила ее сына в изгоя. Буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой продолжался больше двух лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге педагогов лицея № 130 обвинили в травле учеников. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU отец девятиклассницы Юрий заявил о том, что дети с низким баллом по ОГЭ (Основной государственный экзамен) подвергаются жесткой критике при одноклассниках. И делается это для того, чтобы родители перевели ребенка в другую школу. Таким образом, руководство лицея поддерживает свой статус. К слову, в народе учебное заведение известно как «Лицей УПИ». «Дело в том, что администрация лицея объединила „слабых“ детей в один класс. Уровень обучения для этого класса отличается от преподавания, так сказать, в сильных классах. Из-за низкой квалификации педагога по профильному предмету дети не смогли сдать ОГЭ на высокий балл. Дети, которые не смогли получить высокие баллы, постоянно подвергаются критике. Их постоянно тыкают этим результатом перед остальными детьми. На этом фоне дети постоянно пребывают в стрессе. И цель этого действия только одна: убрать неугодных из лицея, чтобы не портить статистику учебного заведения», — сказал отец девятиклассницы Юрий. По словам Юрия, с такой ситуацией сталкиваются многие родители, но не у всех родителей есть смелость об этом громко заявлять. «В данной ситуации я взял ответственность на себя. Родители меня поддержали», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору лицея № 130 Ирине Артемьевой. Она отметила, что прием в десятый класс происходит на конкурсной основе. «Ученик из любой школы с высокой успеваемостью может подать заявление на перевод в наш лицей. Если ученики нашего лицея не смогли попасть в 10-й класс из-за низких баллов по ОГЭ, они спокойно могут поступить в колледжи или другие школы», — отметила Артемьева. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге третьеклассник бросил школу из-за травли учителя. Мама 10-летнего Саши утверждает, что классный руководитель превратила ее сына в изгоя. Буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой продолжался больше двух лет.