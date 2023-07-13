Мужчина похитил деньги из ящика для пожертвований и серебряные изделия Фото: Московец Илья © URA.RU

В Челябинске житель Кемеровской области, находящийся в городе проездом, обокрал храм. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчину задержали на подъезде к Новосибирску.

«Злоумышленник проник в помещение путем отжатия окна. Он украл из храма денежные средства, предоставленные в качестве пожертвований, а также нескольких серебряных изделий, оставленных прихожанами на иконах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что личность предполагаемого подозреваемого была оперативно установлена. Ориентировка была разослана коллегам. В итоге злоумышленника поймали на станции «Новосибирск Главный», откуда он планировал продолжить свой путь далее.

Злоумышленника этапировали в Челябинск. Возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что похищенные серебряные изделия мужчина выкинул, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.