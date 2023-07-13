Общественники раскритиковали дорожников, перекрывших трассы к челябинским озерам

В челябинском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскритиковали работу дорожных служб, которые перекрыли подъезды к местным озерам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регисполкома, график перекрытий необходимо менять.
«Чтобы доехать до озер Челябинской области приходится потратить полдня. Из-за ремонтных работ дорожники ограничили движение на участках. Считаем, что график ограничений необходимо выстраивать в соответствии с дорожным потоком и потребностью южноуральцев отправиться за город», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона.
Там отметили, что ремонт на дорогах необходим. Но и логику надо соблюдать. Необходимо учитывать и понимать, что в жару многие попытаются уехать из душного города ближе к водоемам. Нельзя мешать жителям провести отдых на природе.
URA.RU направило официальный запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. Ответ будет опубликован сразу после его получения.
Между тем, жара в регионе потихоньку пошла на спад. Однако это не препятствует жителям активно проводить выходные на свежем воздухе. Также в области ощущается наплыв туристов. Поток отдыхающих на челябинских озерах увеличился на 30%.
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