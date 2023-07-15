Экономист оценил размер финансовой помощи Украине от Запада

Экономист Беляев: Запад предоставил Украине до 500 миллиардов долларов

16 июля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Западные политики понимают, что Украина не вернет потраченные на нее средства Фото: Официальный сайт президента Украины За длительный период партнерства между Украиной и западными странами Киев получил до 500 миллиардов долларов помощи в виде прямых денежных вливаний и в военно-техническом плане. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Украина получила не меньше 500 миллиардов доллар. Это все вместе, то есть и вооружении, и в деньгах. Может, 400 или 500 миллиардов. Это если учитывать весь длительный период, который был. Возвращать никто и ничего не собирается. Несмотря на то, что премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что все предоставляется на коммерческой основе, потому что оформляется ввиду займов. Но каждый предоставляющий понимает, что Украина никогда им это ничего не вернет», — сказал Михаил Беляев. При этом, как отметил экономист, западным политикам полезна такая схема помощи Украине. «Когда им предоставляют технику и определенные средства, они попросту разгружают свои арсеналы для того, чтобы их загрузить новой техникой, и экономят средства на утилизацию. Это немалые деньги и хлопоты. Лучше это вывести на Украину, и пусть это взрывается там. Второе — когда они дают средства на закупку новой техники, получается не очень большое воздействие на военно-промышленный комплекс, но все-таки это субсидирование своего собственного ВПК», — объяснил собеседник агентства. Ранее в пресс-службе всемирного банка заявили о выделении кредита Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За длительный период партнерства между Украиной и западными странами Киев получил до 500 миллиардов долларов помощи в виде прямых денежных вливаний и в военно-техническом плане. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Украина получила не меньше 500 миллиардов доллар. Это все вместе, то есть и вооружении, и в деньгах. Может, 400 или 500 миллиардов. Это если учитывать весь длительный период, который был. Возвращать никто и ничего не собирается. Несмотря на то, что премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что все предоставляется на коммерческой основе, потому что оформляется ввиду займов. Но каждый предоставляющий понимает, что Украина никогда им это ничего не вернет», — сказал Михаил Беляев. При этом, как отметил экономист, западным политикам полезна такая схема помощи Украине. «Когда им предоставляют технику и определенные средства, они попросту разгружают свои арсеналы для того, чтобы их загрузить новой техникой, и экономят средства на утилизацию. Это немалые деньги и хлопоты. Лучше это вывести на Украину, и пусть это взрывается там. Второе — когда они дают средства на закупку новой техники, получается не очень большое воздействие на военно-промышленный комплекс, но все-таки это субсидирование своего собственного ВПК», — объяснил собеседник агентства. Ранее в пресс-службе всемирного банка заявили о выделении кредита Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Гарантом исполнения обязательства выступила Япония.