В ХМАО за сутки потушили три природных пожара

16 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В округе ликвидированы пожары на площади 72,02 гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы ликвидировали три лесных пожара на площади 72,02 гектара. Об этом сообщил окружной департамент недр и природных ресурсов. «За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 77,02 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по состоянию на утро 16 июля в округе ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7481,1 гектара. Ранее сообщалось, что в ХМАО локализованы почти все лесные пожары. Огнеборцы предотвратили распространение пяти очагов горения.

В Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы ликвидировали три лесных пожара на площади 72,02 гектара. Об этом сообщил окружной департамент недр и природных ресурсов. «За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 77,02 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по состоянию на утро 16 июля в округе ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7481,1 гектара. Ранее сообщалось, что в ХМАО локализованы почти все лесные пожары. Огнеборцы предотвратили распространение пяти очагов горения.