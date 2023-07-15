В ХМАО за сутки потушили три природных пожара

В округе ликвидированы пожары на площади 72,02 гектара
В Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы ликвидировали три лесных пожара на площади 72,02 гектара. Об этом сообщил окружной департамент недр и природных ресурсов.
«За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 77,02 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по состоянию на утро 16 июля в округе ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7481,1 гектара.
Ранее сообщалось, что в ХМАО локализованы почти все лесные пожары. Огнеборцы предотвратили распространение пяти очагов горения.
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