15 июля 2023
14 июля 2023

В ХМАО за сутки потушили три природных пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе ликвидированы пожары на площади 72,02 гектара Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы ликвидировали три лесных пожара на площади 72,02 гектара. Об этом сообщил окружной департамент недр и природных ресурсов.

«За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 77,02 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по состоянию на утро 16 июля в округе ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7481,1 гектара.

Ранее сообщалось, что в ХМАО локализованы почти все лесные пожары. Огнеборцы предотвратили распространение пяти очагов горения.

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В Ханты-Мансийском автономном округе огнеборцы ликвидировали три лесных пожара на площади 72,02 гектара. Об этом сообщил окружной департамент недр и природных ресурсов. «За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 77,02 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что по состоянию на утро 16 июля в округе ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 7481,1 гектара. Ранее сообщалось, что в ХМАО локализованы почти все лесные пожары. Огнеборцы предотвратили распространение пяти очагов горения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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