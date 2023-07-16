Украина призналась в размещении систем ПВО возле жилых домов

Украинские бойцы размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с жилыми домами, потому что у Киева недостаточно этого вида вооружения. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Недостаточно [систем ПВО], чтобы мы взяли Украину в кольцо, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <…>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет», — ответил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» на вопрос о возможности использования систем ПВО вдали от жилых домов.
Ранее Игнат сообщил, что у России есть примерные координаты украинской ПВО. По его словам, современные планирующие бомбы ВКС России являются угрозой для украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».
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