Украина призналась в размещении систем ПВО возле жилых домов

ВВС Украины: ВСУ размещают системы ПВО возле жилых домов из-за их дефицита

16 июля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Юрий Игнат сообщил, что у Украины нехватка оружия Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с жилыми домами, потому что у Киева недостаточно этого вида вооружения. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Недостаточно [систем ПВО], чтобы мы взяли Украину в кольцо, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <…>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет», — ответил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» на вопрос о возможности использования систем ПВО вдали от жилых домов. Ранее Игнат сообщил, что у России есть примерные координаты украинской ПВО. По его словам, современные планирующие бомбы ВКС России являются угрозой для украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».

Украинские бойцы размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с жилыми домами, потому что у Киева недостаточно этого вида вооружения. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Недостаточно [систем ПВО], чтобы мы взяли Украину в кольцо, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <…>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет», — ответил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» на вопрос о возможности использования систем ПВО вдали от жилых домов. Ранее Игнат сообщил, что у России есть примерные координаты украинской ПВО. По его словам, современные планирующие бомбы ВКС России являются угрозой для украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».