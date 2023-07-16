Украина призналась в размещении систем ПВО возле жилых домов

ВВС Украины: ВСУ размещают системы ПВО возле жилых домов из-за их дефицита
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Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, ВСУ, stock
Юрий Игнат сообщил, что у Украины нехватка оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с жилыми домами, потому что у Киева недостаточно этого вида вооружения. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Недостаточно [систем ПВО], чтобы мы взяли Украину в кольцо, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <…>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет», — ответил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» на вопрос о возможности использования систем ПВО вдали от жилых домов.

Ранее Игнат сообщил, что у России есть примерные координаты украинской ПВО. По его словам, современные планирующие бомбы ВКС России являются угрозой для украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».

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Украинские бойцы размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с жилыми домами, потому что у Киева недостаточно этого вида вооружения. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Недостаточно [систем ПВО], чтобы мы взяли Украину в кольцо, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <…>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет», — ответил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада» на вопрос о возможности использования систем ПВО вдали от жилых домов. Ранее Игнат сообщил, что у России есть примерные координаты украинской ПВО. По его словам, современные планирующие бомбы ВКС России являются угрозой для украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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