Белый дом: США готовы к выходу России из зерновой сделки

16 июля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан сообщил, что принятие решения по зерновой сделке остается за Владимиром Путиным Фото: Сергей Венявский © URA.RU США готовы к любому решению президента России Владимира Путина по зерновой сделке. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Возможно, что Россия выйдет из нее (зерновой сделки — ред. URA.RU), возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CBS . По его словам, выход России из соглашения принесет ей «огромные дипломатические издержками», однако принятие решения остается за Владимиром Путиным. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США заинтересованы в продлении зернового соглашения. Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.

США готовы к любому решению президента России Владимира Путина по зерновой сделке. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Возможно, что Россия выйдет из нее (зерновой сделки — ред. URA.RU), возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CBS. По его словам, выход России из соглашения принесет ей «огромные дипломатические издержками», однако принятие решения остается за Владимиром Путиным. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США заинтересованы в продлении зернового соглашения. Владимир Путин отметил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, передает «Национальная служба новостей». Накануне в беседе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой Путин заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной.