Профессор ВШЭ Братерский рассказал, почему Россия не продлит зерновую сделку

Россия может прекратить действие зерновой сделки, никаких весомых причин продлевать ее у Москвы нет. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
«Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть», — заявил Братерский РИА Новости. Профессор также указал, что сам сторонник закрытия действия зерновой сделки и назвал две причины. По его мнению, сделка не работает, и России пришло время демонстрировать решительный отказ.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Он подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными.
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