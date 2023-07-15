15 июля 2023

Профессор ВШЭ Братерский рассказал, почему Россия не продлит зерновую сделку

Профессор ВШЭ Братерский: весомых причин для участия Москвы в зерновой сделке нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, комбайн, зерно, агро
Профессор ВШЭ Максим Братерский уверен, что зерновая сделка не работает Фото:
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Россия может прекратить действие зерновой сделки, никаких весомых причин продлевать ее у Москвы нет. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.

«Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть», — заявил Братерский РИА Новости. Профессор также указал, что сам сторонник закрытия действия зерновой сделки и назвал две причины. По его мнению, сделка не работает, и России пришло время демонстрировать решительный отказ.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Он подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными.

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Россия может прекратить действие зерновой сделки, никаких весомых причин продлевать ее у Москвы нет. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. «Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть», — заявил Братерский РИА Новости. Профессор также указал, что сам сторонник закрытия действия зерновой сделки и назвал две причины. По его мнению, сделка не работает, и России пришло время демонстрировать решительный отказ. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Он подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными.
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