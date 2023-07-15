Профессор ВШЭ Братерский рассказал, почему Россия не продлит зерновую сделку Профессор ВШЭ Братерский: весомых причин для участия Москвы в зерновой сделке нет 16 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 + Профессор ВШЭ Максим Братерский уверен, что зерновая сделка не работает Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия может прекратить действие зерновой сделки, никаких весомых причин продлевать ее у Москвы нет. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. «Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть», — заявил Братерский РИА Новости. Профессор также указал, что сам сторонник закрытия действия зерновой сделки и назвал две причины. По его мнению, сделка не работает, и России пришло время демонстрировать решительный отказ. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Он подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. Россия может прекратить действие зерновой сделки, никаких весомых причин продлевать ее у Москвы нет. Об этом сообщил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. «Если будет принято итоговое решение о выходе из сделки, меня это не удивит. На мой взгляд, вероятность того, что это случится, есть», — заявил Братерский РИА Новости. Профессор также указал, что сам сторонник закрытия действия зерновой сделки и назвал две причины. По его мнению, сделка не работает, и России пришло время демонстрировать решительный отказ. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой заявил, что главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Он подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям