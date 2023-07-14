В Кремле высказались о принятии окончательного решения по зерновой сделке

Песков: Россия не заявляла о продлении зерновой сделки
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков опроверг информацию о продлении сделки по зерну Фото:
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Россия не заявляла о принятии окончательного решения по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее французское издание AFP писало о якобы согласии Путина на продление соглашения по вывозу зерна. До этого Песков уже сообщал, что российский лидер проработает вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.

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Россия не заявляла о принятии окончательного решения по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее французское издание AFP писало о якобы согласии Путина на продление соглашения по вывозу зерна. До этого Песков уже сообщал, что российский лидер проработает вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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