В Кремле высказались о принятии окончательного решения по зерновой сделке

Дмитрий Песков опроверг информацию о продлении сделки по зерну
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия не заявляла о принятии окончательного решения по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки, с российской стороны не было», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее французское издание AFP писало о якобы согласии Путина на продление соглашения по вывозу зерна. До этого Песков уже сообщал, что российский лидер проработает вопрос продления или приостановки зерновой сделки в течение нескольких дней.
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