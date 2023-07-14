Блинкен: США заинтересованы в продлении зерновой сделки

14 июля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

В интересах США продлить зерновую сделку, заявил Энтони Блинкен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США заинтересованы в продлении зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «США заинтересованы в продлении зерновой сделки», — сказал Блинкен на пресс-конференции . Он объяснил, что если сделка не будет продлена, это создаст угрозу для развивающихся стран. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания. По его словам, решение будет обсуждаться еще несколько дней, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких заявлений относительно продления зерновой сделки не было.

США заинтересованы в продлении зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «США заинтересованы в продлении зерновой сделки», — сказал Блинкен на пресс-конференции. Он объяснил, что если сделка не будет продлена, это создаст угрозу для развивающихся стран. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания. По его словам, решение будет обсуждаться еще несколько дней, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких заявлений относительно продления зерновой сделки не было.