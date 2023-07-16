В Белом доме сделали заявление об американских военных на Украине

Джейк Салливан сообщил, что позиция США остается неизменной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американские военнослужащие не будут воевать с российской армией на Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Американские военные не будут воевать с российскими силами на Украине», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что позиция США остается неизменной.
Ранее стало известно, что на территории Украины погибли 16 добровольцев из США с начала спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Украинский военный Давид, который попал в мае в плен, сообщил, что бойцами ВСУ командуют американские и польские военные.
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