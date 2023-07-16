В Белом доме сделали заявление об американских военных на Украине

Белый дом: американские военные не будут воевать с российской армией на Украине
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан сообщил, что позиция США остается неизменной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские военнослужащие не будут воевать с российской армией на Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Американские военные не будут воевать с российскими силами на Украине», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что позиция США остается неизменной.

Ранее стало известно, что на территории Украины погибли 16 добровольцев из США с начала спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Украинский военный Давид, который попал в мае в плен, сообщил, что бойцами ВСУ командуют американские и польские военные.

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Американские военнослужащие не будут воевать с российской армией на Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Американские военные не будут воевать с российскими силами на Украине», — заявил Салливан. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что позиция США остается неизменной. Ранее стало известно, что на территории Украины погибли 16 добровольцев из США с начала спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Украинский военный Давид, который попал в мае в плен, сообщил, что бойцами ВСУ командуют американские и польские военные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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