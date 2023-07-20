Установлен убийца 11-летнего мальчика, передает СК России
Следственный комитет России установил, что 11-летнего мальчика в Москве убил его знакомый 2010 года рождения. Преступление произошло 19 июля.
«Установлена причастность к совершению преступления подростка 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», — передает Следственный комитет России в своем
Ранее в Москве возле Каширского шоссе было найдено изрезанное тело мальчика. Полиция обнаружила 12 ножевых ранений, передает «
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.