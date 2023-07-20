Следователи раскрыли убийство 11-летнего подростка в Москве. Видео

СКР: 11-летнего мальчика в Москве убил его 13-летний знакомый
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Установлен убийца 11-летнего мальчика, передает СК России Фото:

Следственный комитет России установил, что 11-летнего мальчика в Москве убил его знакомый 2010 года рождения. Преступление произошло 19 июля.

«Установлена причастность к совершению преступления подростка 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале.

Ранее в Москве возле Каширского шоссе было найдено изрезанное тело мальчика. Полиция обнаружила 12 ножевых ранений, передает «Газета.ru».

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Следственный комитет России установил, что 11-летнего мальчика в Москве убил его знакомый 2010 года рождения. Преступление произошло 19 июля. «Установлена причастность к совершению преступления подростка 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Ранее в Москве возле Каширского шоссе было найдено изрезанное тело мальчика. Полиция обнаружила 12 ножевых ранений, передает «Газета.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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