Следователи раскрыли убийство 11-летнего подростка в Москве. Видео

СКР: 11-летнего мальчика в Москве убил его 13-летний знакомый

20 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Установлен убийца 11-летнего мальчика, передает СК России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет России установил, что 11-летнего мальчика в Москве убил его знакомый 2010 года рождения. Преступление произошло 19 июля. «Установлена причастность к совершению преступления подростка 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале . Ранее в Москве возле Каширского шоссе было найдено изрезанное тело мальчика. Полиция обнаружила 12 ножевых ранений, передает « Газета.ru ».

Следственный комитет России установил, что 11-летнего мальчика в Москве убил его знакомый 2010 года рождения. Преступление произошло 19 июля. «Установлена причастность к совершению преступления подростка 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Ранее в Москве возле Каширского шоссе было найдено изрезанное тело мальчика. Полиция обнаружила 12 ножевых ранений, передает «Газета.ru».