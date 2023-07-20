20 июля 2023

В Пермском крае продажи подержанных иномарок выросли на 51%

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai
Hyundai вошла в сегмент самых продаваемых подержанных иномарок Фото:

В Пермском крае на 51% выросли продажи подержанных автомобилей иностранного производства. Данные за второй квартал текущего URA.RU привели в пресс-службе «Авито. Авто».

«По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Пермском крае самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva, Kia Rio и Renault Logan», — поясняют в пресс-службе «Авито. Авто».

Отмечается, что одним из факторов роста продаж является ввоз авто с пробегом из-за рубежа, позволяющий удовлетворить покупательский спрос. Средняя цена иномарки с пробегом в регионе составила 750 000 рублей.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье резко увеличился спрос на новые автомобили китайских брендов. Самой востребованной моделью стала Haval.

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В Пермском крае на 51% выросли продажи подержанных автомобилей иностранного производства. Данные за второй квартал текущего URA.RU привели в пресс-службе «Авито. Авто». «По данным платформы, в апреле—июне 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов в регионе выросли на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Пермском крае самыми продаваемыми моделями в сегменте стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva, Kia Rio и Renault Logan», — поясняют в пресс-службе «Авито. Авто». Отмечается, что одним из факторов роста продаж является ввоз авто с пробегом из-за рубежа, позволяющий удовлетворить покупательский спрос. Средняя цена иномарки с пробегом в регионе составила 750 000 рублей. URA.RU рассказывало, что в Прикамье резко увеличился спрос на новые автомобили китайских брендов. Самой востребованной моделью стала Haval.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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