Ребенок утонул в баке с дезраствором в кузбасском санатории

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
СК возбудил уголовное дело в отношении санитарки, из-за которой погиб ребенок Фото:

В Кузбассе, в одном из санаториев, двухлетняя девочка утонула в баке с дезинфицирующим средством. Инцидент произошел еще в мае, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

По данным ведомства, 45-летняя санитарка отправила девочку в туалет. При этом она не стала сопровождать ребенка. «Женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни», — говорится в сообщении СК, передает VSE42.Ru.

Уточняется, что в отношении санитарки было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Над обвиняемой скоро состоится суд, сообщили в комитете.

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В Кузбассе, в одном из санаториев, двухлетняя девочка утонула в баке с дезинфицирующим средством. Инцидент произошел еще в мае, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. По данным ведомства, 45-летняя санитарка отправила девочку в туалет. При этом она не стала сопровождать ребенка. «Женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни», — говорится в сообщении СК, передает VSE42.Ru. Уточняется, что в отношении санитарки было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Над обвиняемой скоро состоится суд, сообщили в комитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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