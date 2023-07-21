Ребенок утонул в баке с дезраствором в кузбасском санатории

СК возбудил уголовное дело в отношении санитарки, из-за которой погиб ребенок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кузбассе, в одном из санаториев, двухлетняя девочка утонула в баке с дезинфицирующим средством. Инцидент произошел еще в мае, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

По данным ведомства, 45-летняя санитарка отправила девочку в туалет. При этом она не стала сопровождать ребенка. «Женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни», — говорится в сообщении СК, передает VSE42.Ru.

Уточняется, что в отношении санитарки было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Над обвиняемой скоро состоится суд, сообщили в комитете.