Ребенок утонул в баке с дезраствором в кузбасском санатории

В Кузбассе, в одном из санаториев, двухлетняя девочка утонула в баке с дезинфицирующим средством. Инцидент произошел еще в мае, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
По данным ведомства, 45-летняя санитарка отправила девочку в туалет. При этом она не стала сопровождать ребенка. «Женщина знала, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором. Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни», — говорится в сообщении СК, передает VSE42.Ru.
Уточняется, что в отношении санитарки было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Над обвиняемой скоро состоится суд, сообщили в комитете.
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