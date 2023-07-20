20 июля 2023

Житель Барды переспал с пенсионеркой, а после забил ее до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, трактор, деревня, полиция, сельская местность, село, охрана порядка
Преступление было совершено в Барде Фото:

Жителя Барды в Пермском крае приговорили к колонии за убийство знакомой пенсионерки. Погибшая являлась соседкой преступника и неоднократно с нем выпивала В день совершения преступления женщина пришла в гости к своему приятелю, где с которым занялась сексом.

«Женщина пенсионного возраста пришла в гости к соседу. Из его показаний следует, что они выпили не менее 15 бутылок водки за полтора дня, а затем предались страсти. На утро между парой возникла ссора на почве ревности. Женщина ударила мужчину скалкой по голове, а тот в ответ ударил кулаком в грудь. Жертва пыталась сбежать, но в сенях дома ее догнали. Эксперты насчитали не менее семи ударов на голове и более десятка — на теле. Женщина умерла спустя пару часов от закрытой черепно-мозговой травмы», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Подсудимый решил инсценировать самоубийство. Он перенес тело пенсионерки в баню, поле чего раздел, накинул на шею удавку и прикрыл одеялом. Обнаружить погибшую удалось лишь спустя несколько дней невестке спустя жертвы. Приговором Бардымского районного суда виновному назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Жителя Барды в Пермском крае приговорили к колонии за убийство знакомой пенсионерки. Погибшая являлась соседкой преступника и неоднократно с нем выпивала В день совершения преступления женщина пришла в гости к своему приятелю, где с которым занялась сексом. «Женщина пенсионного возраста пришла в гости к соседу. Из его показаний следует, что они выпили не менее 15 бутылок водки за полтора дня, а затем предались страсти. На утро между парой возникла ссора на почве ревности. Женщина ударила мужчину скалкой по голове, а тот в ответ ударил кулаком в грудь. Жертва пыталась сбежать, но в сенях дома ее догнали. Эксперты насчитали не менее семи ударов на голове и более десятка — на теле. Женщина умерла спустя пару часов от закрытой черепно-мозговой травмы», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на материалы уголовного дела. Подсудимый решил инсценировать самоубийство. Он перенес тело пенсионерки в баню, поле чего раздел, накинул на шею удавку и прикрыл одеялом. Обнаружить погибшую удалось лишь спустя несколько дней невестке спустя жертвы. Приговором Бардымского районного суда виновному назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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