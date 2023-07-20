Житель Барды переспал с пенсионеркой, а после забил ее до смерти

21 июля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Преступление было совершено в Барде Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителя Барды в Пермском крае приговорили к колонии за убийство знакомой пенсионерки. Погибшая являлась соседкой преступника и неоднократно с нем выпивала В день совершения преступления женщина пришла в гости к своему приятелю, где с которым занялась сексом. «Женщина пенсионного возраста пришла в гости к соседу. Из его показаний следует, что они выпили не менее 15 бутылок водки за полтора дня, а затем предались страсти. На утро между парой возникла ссора на почве ревности. Женщина ударила мужчину скалкой по голове, а тот в ответ ударил кулаком в грудь. Жертва пыталась сбежать, но в сенях дома ее догнали. Эксперты насчитали не менее семи ударов на голове и более десятка — на теле. Женщина умерла спустя пару часов от закрытой черепно-мозговой травмы», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на материалы уголовного дела. Подсудимый решил инсценировать самоубийство. Он перенес тело пенсионерки в баню, поле чего раздел, накинул на шею удавку и прикрыл одеялом. Обнаружить погибшую удалось лишь спустя несколько дней невестке спустя жертвы. Приговором Бардымского районного суда виновному назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жителя Барды в Пермском крае приговорили к колонии за убийство знакомой пенсионерки. Погибшая являлась соседкой преступника и неоднократно с нем выпивала В день совершения преступления женщина пришла в гости к своему приятелю, где с которым занялась сексом. «Женщина пенсионного возраста пришла в гости к соседу. Из его показаний следует, что они выпили не менее 15 бутылок водки за полтора дня, а затем предались страсти. На утро между парой возникла ссора на почве ревности. Женщина ударила мужчину скалкой по голове, а тот в ответ ударил кулаком в грудь. Жертва пыталась сбежать, но в сенях дома ее догнали. Эксперты насчитали не менее семи ударов на голове и более десятка — на теле. Женщина умерла спустя пару часов от закрытой черепно-мозговой травмы», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на материалы уголовного дела. Подсудимый решил инсценировать самоубийство. Он перенес тело пенсионерки в баню, поле чего раздел, накинул на шею удавку и прикрыл одеялом. Обнаружить погибшую удалось лишь спустя несколько дней невестке спустя жертвы. Приговором Бардымского районного суда виновному назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.