21 июля 2023

Салливан заявил, что российские санкции не остановят его от «общения с русскими»

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан готов поддерживать контакты с русскими, несмотря на санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские санкции против представителей США не помешают им поддерживать контакты с россиянами, если понадобится. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями… Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал Салливан на Аспеновском форуме по безопасности.

Политик озвучил эту идею в качестве примера для военных из Китая. Они отказываются контактировать с пентагоном из-за санкций США, которые ввели против министра обороны КНР.

Ранее стало известно, что Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

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Российские санкции против представителей США не помешают им поддерживать контакты с россиянами, если понадобится. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями… Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал Салливан на Аспеновском форуме по безопасности. Политик озвучил эту идею в качестве примера для военных из Китая. Они отказываются контактировать с пентагоном из-за санкций США, которые ввели против министра обороны КНР. Ранее стало известно, что Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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