Салливан заявил, что российские санкции не остановят его от «общения с русскими»

Российские санкции против представителей США не помешают им поддерживать контакты с россиянами, если понадобится. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями… Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал Салливан на Аспеновском
Политик озвучил эту идею в качестве примера для военных из Китая. Они отказываются контактировать с пентагоном из-за санкций США, которые ввели против министра обороны КНР.
Ранее стало известно, что Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.
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