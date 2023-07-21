Салливан заявил, что российские санкции не остановят его от «общения с русскими»

22 июля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан готов поддерживать контакты с русскими, несмотря на санкции Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские санкции против представителей США не помешают им поддерживать контакты с россиянами, если понадобится. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями… Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал Салливан на Аспеновском форуме по безопасности. Политик озвучил эту идею в качестве примера для военных из Китая. Они отказываются контактировать с пентагоном из-за санкций США, которые ввели против министра обороны КНР. Ранее стало известно, что Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Российские санкции против представителей США не помешают им поддерживать контакты с россиянами, если понадобится. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями… Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал Салливан на Аспеновском форуме по безопасности. Политик озвучил эту идею в качестве примера для военных из Китая. Они отказываются контактировать с пентагоном из-за санкций США, которые ввели против министра обороны КНР. Ранее стало известно, что Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.