В Свердловской области состоится фестиваль уральского камня

Фестиваль камня состоится 5 августа
В селе Мурзинка (Свердловская область) состоится открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона». Об этом сообщили в соцсети мероприятия.
«В этом году вас ждут новые знакомства и приключения, новые площадки и локации. А главное — впечатления и эмоции. В программе фестиваля будут экскурсии на месторождения самоцветов, различные мастерклассы, конкурсы песен, танцевальная программа и световое шоу. Будет работать детская площадка», — рассказали на странице «Самоцветная сторона» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль состоится 5 августа. До места проведения мероприятия из Нижнего Тагила будет организовано два автобуса.
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