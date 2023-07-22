22 июля 2023

В Свердловской области состоится фестиваль уральского камня

В поселке Мурзинка Свердловской области состоится фестиваль камня «Самоцветная сторона»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский геологический музей. Екатеринбург, уральские самоцветы, геологический музей, камни
Фестиваль камня состоится 5 августа Фото:

В селе Мурзинка (Свердловская область) состоится открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона». Об этом сообщили в соцсети мероприятия.

«В этом году вас ждут новые знакомства и приключения, новые площадки и локации. А главное — впечатления и эмоции. В программе фестиваля будут экскурсии на месторождения самоцветов, различные мастерклассы, конкурсы песен, танцевальная программа и световое шоу. Будет работать детская площадка», — рассказали на странице «Самоцветная сторона» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль состоится 5 августа. До места проведения мероприятия из Нижнего Тагила будет организовано два автобуса.

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В селе Мурзинка (Свердловская область) состоится открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона». Об этом сообщили в соцсети мероприятия. «В этом году вас ждут новые знакомства и приключения, новые площадки и локации. А главное — впечатления и эмоции. В программе фестиваля будут экскурсии на месторождения самоцветов, различные мастерклассы, конкурсы песен, танцевальная программа и световое шоу. Будет работать детская площадка», — рассказали на странице «Самоцветная сторона» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль состоится 5 августа. До места проведения мероприятия из Нижнего Тагила будет организовано два автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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