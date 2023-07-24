Челябинский доброволец получил медаль за штурм укрепрайона в зоне спецоперации. Фото

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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Доброволец «Дед» из Челябинской области награжден за отвагу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Челябинской области Владимир Литовка получил медаль «За отвагу» за участие в штурме укрепрайона в Херсонской области. Он проходил службу в отряде «БАРС», сообщили в челябинском филиале фонда «Защитники Отечества».

«Старший лейтенант Владимир Литовка, делегат Челябинской области на первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом „Защитники Отечества“. Побывав на Донбассе в 2015 году, с началом СВО он вновь пришел защищать эту землю добровольцем отряда „БАРС“. Совсем недавно ему вручили медаль „За отвагу“ за штурм укрепрайона в Херсонской области», — сообщается в telegram-канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области.

В фонде уточнили, что военнослужащему 61 год. Он носит позывной «Дед».

Форум ветеранов спецоперации проходил в Москве. На нем выступил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Он назвал участников спецоперации примером для подражания.

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Доброволец из Челябинской области Владимир Литовка получил медаль «За отвагу» за участие в штурме укрепрайона в Херсонской области. Он проходил службу в отряде «БАРС», сообщили в челябинском филиале фонда «Защитники Отечества». «Старший лейтенант Владимир Литовка, делегат Челябинской области на первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом „Защитники Отечества“. Побывав на Донбассе в 2015 году, с началом СВО он вновь пришел защищать эту землю добровольцем отряда „БАРС“. Совсем недавно ему вручили медаль „За отвагу“ за штурм укрепрайона в Херсонской области», — сообщается в telegram-канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области. В фонде уточнили, что военнослужащему 61 год. Он носит позывной «Дед». Форум ветеранов спецоперации проходил в Москве. На нем выступил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Он назвал участников спецоперации примером для подражания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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