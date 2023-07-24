Челябинский доброволец получил медаль за штурм укрепрайона в зоне спецоперации. Фото

24 июля 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Доброволец «Дед» из Челябинской области награжден за отвагу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из Челябинской области Владимир Литовка получил медаль «За отвагу» за участие в штурме укрепрайона в Херсонской области. Он проходил службу в отряде «БАРС», сообщили в челябинском филиале фонда «Защитники Отечества». «Старший лейтенант Владимир Литовка, делегат Челябинской области на первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом „Защитники Отечества“. Побывав на Донбассе в 2015 году, с началом СВО он вновь пришел защищать эту землю добровольцем отряда „БАРС“. Совсем недавно ему вручили медаль „За отвагу“ за штурм укрепрайона в Херсонской области», — сообщается в telegram-канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области. В фонде уточнили, что военнослужащему 61 год. Он носит позывной «Дед». Форум ветеранов спецоперации проходил в Москве. На нем выступил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Он назвал участников спецоперации примером для подражания. Тelegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области

Доброволец из Челябинской области Владимир Литовка получил медаль «За отвагу» за участие в штурме укрепрайона в Херсонской области. Он проходил службу в отряде «БАРС», сообщили в челябинском филиале фонда «Защитники Отечества». «Старший лейтенант Владимир Литовка, делегат Челябинской области на первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом „Защитники Отечества“. Побывав на Донбассе в 2015 году, с началом СВО он вновь пришел защищать эту землю добровольцем отряда „БАРС“. Совсем недавно ему вручили медаль „За отвагу“ за штурм укрепрайона в Херсонской области», — сообщается в telegram-канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области. В фонде уточнили, что военнослужащему 61 год. Он носит позывной «Дед». Форум ветеранов спецоперации проходил в Москве. На нем выступил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Он назвал участников спецоперации примером для подражания.