Доброволец из Челябинской области Владимир Литовка получил медаль «За отвагу» за участие в штурме укрепрайона в Херсонской области. Он проходил службу в отряде «БАРС», сообщили в челябинском филиале фонда «Защитники Отечества».
«Старший лейтенант Владимир Литовка, делегат Челябинской области на первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом „Защитники Отечества“. Побывав на Донбассе в 2015 году, с началом СВО он вновь пришел защищать эту землю добровольцем отряда „БАРС“. Совсем недавно ему вручили медаль „За отвагу“ за штурм укрепрайона в Херсонской области», — сообщается в telegram-канале филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области.
В фонде уточнили, что военнослужащему 61 год. Он носит позывной «Дед».
Форум ветеранов спецоперации проходил в Москве. На нем выступил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. Он назвал участников спецоперации примером для подражания.
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