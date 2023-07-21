Кириенко назвал ветеранов СВО примером для подражания. Фото

21 июля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко заявил, что ветераны СВО сыграют роль в борьбе за умы молодежи Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ветераны спецоперации на Украине являются примером для подражания подрастающего поколения. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко во время форума ветеранов СВО. «Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои специальной военной операции. Они настоящий пример для подражания, люди, которые знают, что такое историческая правда. Поэтому им предстоит сыграть главную роль в борьбе за умы молодежи, в которой мы, без сомнения, одержим победу», — сказал Сергей Кириенко. Он отметил, что забота, и уважение со стороны государства являются сутью задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Форум ветеранов спецоперации призван создать сообщество участников конфликта на Украине, объединенных общими ценностями, заявила глава фонда «Защитники Отечества Анна Цивилева. Она также назвала ветеранов «новой элитой» в стране. «Общаясь с участниками на площадке форума, мы видим, что ветераны действительно встречают в обществе внимание, заботливое отношение и уважение», — сказала Цивилева. Участники мероприятия обсуждают направления для реализации различных патриотических проектов. В Форуме также принимают участие Герои России Алексей Романов, Вячеслав Бочаров и Герой Советского Союза инок Киприан. Фото: Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Фото: Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Фото: Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветераны спецоперации на Украине являются примером для подражания подрастающего поколения. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко во время форума ветеранов СВО. «Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои специальной военной операции. Они настоящий пример для подражания, люди, которые знают, что такое историческая правда. Поэтому им предстоит сыграть главную роль в борьбе за умы молодежи, в которой мы, без сомнения, одержим победу», — сказал Сергей Кириенко. Он отметил, что забота, и уважение со стороны государства являются сутью задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Форум ветеранов спецоперации призван создать сообщество участников конфликта на Украине, объединенных общими ценностями, заявила глава фонда «Защитники Отечества Анна Цивилева. Она также назвала ветеранов «новой элитой» в стране. «Общаясь с участниками на площадке форума, мы видим, что ветераны действительно встречают в обществе внимание, заботливое отношение и уважение», — сказала Цивилева. Участники мероприятия обсуждают направления для реализации различных патриотических проектов. В Форуме также принимают участие Герои России Алексей Романов, Вячеслав Бочаров и Герой Советского Союза инок Киприан.