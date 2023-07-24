Пермские врачи за 30 млн рублей ищут поставщика жизненно важных лекарств

Пермский онкодиспансер закупит сотни доз лекарства для лечения осложнений химиотерапии

25 июля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дорогостоящий препарат применяется для лечения осложнений после химиотерапии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку крупной партии эмпэгфилграстима. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется врачами-онкологами для лечения осложнений после химиотерапии. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны более 800 доз лекарства. Цена контракта — более 33 млн рублей. «Электронный аукцион — поставка препарата эмпэгфилграстим. Раствор для подкожного введения в количестве 808 доз. Начальная и максимальная цена контракта — 33,5 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — указано в техзадании к закупке. По данным российского государственного реестра лекарственных средств, эмпэгфилграстим является эффективным средством для лечения осложнений после химиотерапии. В России он зарегистрирован под торговой маркой «Экстимия» и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку сотен тысяч доз препарата пембролизумаб. Он является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний.

Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку крупной партии эмпэгфилграстима. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется врачами-онкологами для лечения осложнений после химиотерапии. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны более 800 доз лекарства. Цена контракта — более 33 млн рублей. «Электронный аукцион — поставка препарата эмпэгфилграстим. Раствор для подкожного введения в количестве 808 доз. Начальная и максимальная цена контракта — 33,5 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — указано в техзадании к закупке. По данным российского государственного реестра лекарственных средств, эмпэгфилграстим является эффективным средством для лечения осложнений после химиотерапии. В России он зарегистрирован под торговой маркой «Экстимия» и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку сотен тысяч доз препарата пембролизумаб. Он является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний.