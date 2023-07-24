Пермские врачи за 30 млн рублей ищут поставщика жизненно важных лекарств

Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку крупной партии эмпэгфилграстима. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется врачами-онкологами для лечения осложнений после химиотерапии. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны более 800 доз лекарства. Цена контракта — более 33 млн рублей.
«Электронный аукцион — поставка препарата эмпэгфилграстим. Раствор для подкожного введения в количестве 808 доз. Начальная и максимальная цена контракта — 33,5 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — указано в техзадании к закупке.
По данным российского государственного реестра лекарственных средств, эмпэгфилграстим является эффективным средством для лечения осложнений после химиотерапии. В России он зарегистрирован под торговой маркой «Экстимия» и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку сотен тысяч доз препарата пембролизумаб. Он является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний.
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