24 июля 2023

Пермские врачи за 30 млн рублей ищут поставщика жизненно важных лекарств

Пермский онкодиспансер закупит сотни доз лекарства для лечения осложнений химиотерапии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, лекарство, ампула, вакцина
Дорогостоящий препарат применяется для лечения осложнений после химиотерапии Фото:

Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку крупной партии эмпэгфилграстима. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется врачами-онкологами для лечения осложнений после химиотерапии. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны более 800 доз лекарства. Цена контракта — более 33 млн рублей.

«Электронный аукцион — поставка препарата эмпэгфилграстим. Раствор для подкожного введения в количестве 808 доз. Начальная и максимальная цена контракта — 33,5 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — указано в техзадании к закупке.

По данным российского государственного реестра лекарственных средств, эмпэгфилграстим является эффективным средством для лечения осложнений после химиотерапии. В России он зарегистрирован под торговой маркой «Экстимия» и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку сотен тысяч доз препарата пембролизумаб. Он является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний.

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Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку крупной партии эмпэгфилграстима. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется врачами-онкологами для лечения осложнений после химиотерапии. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны более 800 доз лекарства. Цена контракта — более 33 млн рублей. «Электронный аукцион — поставка препарата эмпэгфилграстим. Раствор для подкожного введения в количестве 808 доз. Начальная и максимальная цена контракта — 33,5 млн рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — указано в техзадании к закупке. По данным российского государственного реестра лекарственных средств, эмпэгфилграстим является эффективным средством для лечения осложнений после химиотерапии. В России он зарегистрирован под торговой маркой «Экстимия» и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку сотен тысяч доз препарата пембролизумаб. Он является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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