Пермские врачи ищут поставщика жизненно важных лекарств за 180 млн рублей

Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку тысяч доз лекарства для лечения рака

24 апреля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Дорогостоящий препарат применяется для лечения онкозаболеваний Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку партии пембролизумаба. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется для лечения рака. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны 5,8 тысяч флаконов с лекарством. Цена контракта составляет более 180 млн рублей. «Электронный аукцион — поставка лекарственного препарата пембролизумаб. Концентрат для применения раствора для инфузий в количестве 5860 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 187 309 640 рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — сообщается в описании конкурсного лота. По данным государственного реестра лекарственных средств, пембролизумаб является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний. В России он зарегистрирован под торговой маркой Keytruda и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ранее URA.RU рассказывало, что министерство здравоохранения Пермского края закупило партию препарата «Силденафил», который является аналогом «Виагры». Он применяется для лечения больных с пороком сердца.

Пермский онкодиспансер объявил конкурс на поставку партии пембролизумаба. Он включен в перечень жизненно важных препаратов и применяется для лечения рака. Согласно техзаданию к закупке, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ», медучреждению нужны 5,8 тысяч флаконов с лекарством. Цена контракта составляет более 180 млн рублей. «Электронный аукцион — поставка лекарственного препарата пембролизумаб. Концентрат для применения раствора для инфузий в количестве 5860 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 187 309 640 рублей. Заказчик — ГБУ «Пермский краевой онкологический диспансер», — сообщается в описании конкурсного лота. По данным государственного реестра лекарственных средств, пембролизумаб является эффективным средством для лечения кожных онкозаболеваний. В России он зарегистрирован под торговой маркой Keytruda и внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ранее URA.RU рассказывало, что министерство здравоохранения Пермского края закупило партию препарата «Силденафил», который является аналогом «Виагры». Он применяется для лечения больных с пороком сердца.