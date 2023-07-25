Жители Ханты-Мансийска сдали на переработку почти 300 килограммов сложных отходов

26 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Горожане утилизировали 240 килограммов бытовой техники Фото: пресс-служба «Югра-Экология» За месяц жители отнесли в экоцентр «Югра Собирает» в Ханты-Мансийске 290 килограммов сложных для переработки отходов. Как сообщили в пресс-службе регоператора «Югра-Экология», горожане принесли 50 килограммов жестяных банок и крышек и 240 килограммов техники. Принимать такие отходы в 100-тысячном городе начали с 1 июля. «Прием новых видов вторсырья в экоцентрах появляется, когда мы находим переработчика. В Ханты-Мансийске появилась лицензированная организация, занимающаяся переработкой бытовой техники. И с июля мы принимаем от жителей Ханты-Мансийска все, что раньше включалось в розетку, но сломалось и не чинится. Пока только в одном городе. Проверяем на практике сотрудничество с новым предприятием, оцениваем спрос в Ханты-Мансийске, затем подумаем о расширении на остальные экоцентры, в Нижневартовске и Сургуте», — рассказал URA.RU директор «Югра-Экология» Максим Медведев. Так как перерабатывать данные виды отходов крайне сложно, пунктов для их приема мало. Например, жестяные банки во всем ХМАО можно сдать только в экоцентр в столице округа. Главное условие для приема вторсырья: все должно быть чистое. При этом алюминиевые и жестяные банки можно смять, а техника может быть разбитой. Если жители хотят сдать крупную технику, то необходимо оставить заявку в группе «Югра собирает» в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За месяц жители отнесли в экоцентр «Югра Собирает» в Ханты-Мансийске 290 килограммов сложных для переработки отходов. Как сообщили в пресс-службе регоператора «Югра-Экология», горожане принесли 50 килограммов жестяных банок и крышек и 240 килограммов техники. Принимать такие отходы в 100-тысячном городе начали с 1 июля. «Прием новых видов вторсырья в экоцентрах появляется, когда мы находим переработчика. В Ханты-Мансийске появилась лицензированная организация, занимающаяся переработкой бытовой техники. И с июля мы принимаем от жителей Ханты-Мансийска все, что раньше включалось в розетку, но сломалось и не чинится. Пока только в одном городе. Проверяем на практике сотрудничество с новым предприятием, оцениваем спрос в Ханты-Мансийске, затем подумаем о расширении на остальные экоцентры, в Нижневартовске и Сургуте», — рассказал URA.RU директор «Югра-Экология» Максим Медведев. Так как перерабатывать данные виды отходов крайне сложно, пунктов для их приема мало. Например, жестяные банки во всем ХМАО можно сдать только в экоцентр в столице округа. Главное условие для приема вторсырья: все должно быть чистое. При этом алюминиевые и жестяные банки можно смять, а техника может быть разбитой. Если жители хотят сдать крупную технику, то необходимо оставить заявку в группе «Югра собирает» в соцсетях.