Жители ХМАО отремонтировали школу конного спорта в Луганске. Видео

27 июля 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Добровольцы из Югры очистили территорию и перекрасили трибуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Добровольцы из Югры помогли восстановить школу конного спорта в Луганске. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус. «Не могли пройти мимо школы конного спорта, которая находится в Луганске. Ей больше 50 лет, а последнее сооружение было построено в 1970-е годы, состояние учреждения — плачевное. Решили помочь сотрудникам привести клуб в порядок, чтобы дети и дальше могли заниматься в достойных условиях», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. По словам руководителя клуба, работы в школе очень много, и без помощи людей извне нет возможности привести территорию в порядок, однако желание проводить соревнований огромные. Видя все это, представители Гумкорпуса заверил, что берут заведение под свой контроль. Они готовы помогать школе всем необходимым. Ранее URA.RU писало, что врачи сургутского кардиоцентра продолжают помогать жителям Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Врачи держат связь с бывшими пациентами и отвечает на все их вопросы.

Добровольцы из Югры помогли восстановить школу конного спорта в Луганске. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус. «Не могли пройти мимо школы конного спорта, которая находится в Луганске. Ей больше 50 лет, а последнее сооружение было построено в 1970-е годы, состояние учреждения — плачевное. Решили помочь сотрудникам привести клуб в порядок, чтобы дети и дальше могли заниматься в достойных условиях», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. По словам руководителя клуба, работы в школе очень много, и без помощи людей извне нет возможности привести территорию в порядок, однако желание проводить соревнований огромные. Видя все это, представители Гумкорпуса заверил, что берут заведение под свой контроль. Они готовы помогать школе всем необходимым. Ранее URA.RU писало, что врачи сургутского кардиоцентра продолжают помогать жителям Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Врачи держат связь с бывшими пациентами и отвечает на все их вопросы.