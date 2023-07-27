Ученые объяснили, почему вредно есть на ночь

Ученые Королевского колледжа Лондона: перекусы на ночь могут негативно сказываться на здоровье

27 июля 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Качество перекусов важнее, чем их количество, рассказала Кейт Бермингем Фото: Размик Закарян © URA.RU Перекусы на ночь могут негативно влиять на здоровье. Об этом рассказали ученые из Королевского колледжа Лондона. «Время приема пищи важно, поскольку перекусы поздним вечером могут плохо повлиять на здоровье», — сказала ведущий автор исследования Кейт Бермингем, ее слова передает «Ридус». Она отметила, что качество перекусов играет важную роль, поэтому для этих приемов пищи также следует выбирать хорошие продукты. По данным исследования, перекусы в вечернее время связаны с неудовлетворительными для здоровья уровнями глюкозы и липидов в крови. При этом прием пищи в другое время суток не оказывает негативного влияния на здоровье, если человек ест качественные продукты, которые содержат достаточное количество питательных веществ по отношению к их калорийности. Ранее диетолог Евгения Пегова рассказала, какие продукты не стоит есть летом. По ее мнению, нужно исключить из рациона жареное мясо, чтобы не подвергать организм стрессу.

Перекусы на ночь могут негативно влиять на здоровье. Об этом рассказали ученые из Королевского колледжа Лондона. «Время приема пищи важно, поскольку перекусы поздним вечером могут плохо повлиять на здоровье», — сказала ведущий автор исследования Кейт Бермингем, ее слова передает «Ридус». Она отметила, что качество перекусов играет важную роль, поэтому для этих приемов пищи также следует выбирать хорошие продукты. По данным исследования, перекусы в вечернее время связаны с неудовлетворительными для здоровья уровнями глюкозы и липидов в крови. При этом прием пищи в другое время суток не оказывает негативного влияния на здоровье, если человек ест качественные продукты, которые содержат достаточное количество питательных веществ по отношению к их калорийности. Ранее диетолог Евгения Пегова рассказала, какие продукты не стоит есть летом. По ее мнению, нужно исключить из рациона жареное мясо, чтобы не подвергать организм стрессу.